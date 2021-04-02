Çukur’a veda eden ismin yeni rotası belli oldu! İddialı dizi ile ekranlara dönüyor! Hayran bırakacak!
Finala doğru yaklaşan Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ederken ayrılan isimler yeni proje haberleri ile gündeme gelmeye başladı. Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Çukur'a veda eden ismin yeni rotası belli oldu, güçlü oyuncu kadrosuyla daha başlamadan iddialı olan bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başarılı oyunculuğu ile yine kendisine hayran bırakacak. Peki izleyicileri onu hangi rolde izleyecek, Çukur'un güzel ismi kim? İşte tüm bilgiler…
Finala doğru yaklaşan Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ederken ayrılan isimler yeni proje haberleri ile gündeme gelmeye başladı. Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Çukur'a veda eden ismin yeni rotası belli oldu, güçlü oyuncu kadrosuyla daha başlamadan iddialı olan bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başarılı oyunculuğu ile yine kendisine hayran bırakacak. Peki izleyicileri onu hangi rolde izleyecek, Çukur'un güzel ismi kim? İşte tüm bilgiler…
Show TV'de Pazartesi akşamları yayınlanan ve uzun yıllardır ilgiyle izlenen Çukur dizisinin başarılı oyunculardan bazıları çoktan veda ederek yeni dizi ile anlaştı bile. Bu isimlerden biri de Çukur'da Seren Erdenet karakterini canlandıran İrem Sak oldu. Fenomen dizi Çukur'daki başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan İrem Sak hangi projede rol alacak? İşte güzel oyuncu hakkındaki tüm bilgiler…
VEDA PAYLAŞIMI
Kişisel sosyal medya hesabından hem hayranlarına hem Çukur'a veda eden İrem Sak ise ayrılık paylaşımında; "Tek tek yazmak lazım herkesi, lakin çok kalabalık bir aile Çukur. Siz benim hayatıma siyah ağırlıklı da olsa inanılmaz bir renk kattınız Gözümün değdiği her gözü öperim, teşekkür ederim. Araç hazır değilse bir yemek yer giderim" dedi.