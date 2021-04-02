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Çukur’a veda eden ismin yeni rotası belli oldu! İddialı dizi ile ekranlara dönüyor! Hayran bırakacak!

Finala doğru yaklaşan Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ederken ayrılan isimler yeni proje haberleri ile gündeme gelmeye başladı. Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Çukur'a veda eden ismin yeni rotası belli oldu, güçlü oyuncu kadrosuyla daha başlamadan iddialı olan bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başarılı oyunculuğu ile yine kendisine hayran bırakacak. Peki izleyicileri onu hangi rolde izleyecek, Çukur'un güzel ismi kim? İşte tüm bilgiler…

02.04.2021 21:18 - Son Güncelleme: 02.04.2021 21:18
Çukur’a veda eden ismin yeni rotası belli oldu! İddialı dizi ile ekranlara dönüyor! Hayran bırakacak!

Finala doğru yaklaşan Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ederken ayrılan isimler yeni proje haberleri ile gündeme gelmeye başladı. Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Çukur'a veda eden ismin yeni rotası belli oldu, güçlü oyuncu kadrosuyla daha başlamadan iddialı olan bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başarılı oyunculuğu ile yine kendisine hayran bırakacak. Peki izleyicileri onu hangi rolde izleyecek, Çukur'un güzel ismi kim? İşte tüm bilgiler…

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Çukur’a veda eden ismin yeni rotası belli oldu! İddialı dizi ile ekranlara dönüyor! Hayran bırakacak!

Show TV'de Pazartesi akşamları yayınlanan ve uzun yıllardır ilgiyle izlenen Çukur dizisinin başarılı oyunculardan bazıları çoktan veda ederek yeni dizi ile anlaştı bile. Bu isimlerden biri de Çukur'da Seren Erdenet karakterini canlandıran İrem Sak oldu. Fenomen dizi Çukur'daki başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan İrem Sak hangi projede rol alacak? İşte güzel oyuncu hakkındaki tüm bilgiler…

Çukur’a veda eden ismin yeni rotası belli oldu! İddialı dizi ile ekranlara dönüyor! Hayran bırakacak!

VEDA PAYLAŞIMI

Kişisel sosyal medya hesabından hem hayranlarına hem Çukur'a veda eden İrem Sak ise ayrılık paylaşımında; "Tek tek yazmak lazım herkesi, lakin çok kalabalık bir aile Çukur. Siz benim hayatıma siyah ağırlıklı da olsa inanılmaz bir renk kattınız Gözümün değdiği her gözü öperim, teşekkür ederim. Araç hazır değilse bir yemek yer giderim" dedi.

Çukur’a veda eden ismin yeni rotası belli oldu! İddialı dizi ile ekranlara dönüyor! Hayran bırakacak!

YENİ PROJESİ ORTAYA ÇIKTI!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Çukur'da rol alan İrem Sak'ın yeni dizisi belli oldu. Başarılı oyuncu Ay Yapım'ın Netflix için çekeceği Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'lu "Kuş Uçuşu" dizisinin kadrosuna katıldı.

Çukur’a veda eden ismin yeni rotası belli oldu! İddialı dizi ile ekranlara dönüyor! Hayran bırakacak!

İREM SAK KİMDİR?

İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta doğdu. Çerkes kökenlidir. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi.