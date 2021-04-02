Çukur’a veda eden ismin yeni rotası belli oldu! İddialı dizi ile ekranlara dönüyor! Hayran bırakacak!

Finala doğru yaklaşan Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ederken ayrılan isimler yeni proje haberleri ile gündeme gelmeye başladı. Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Çukur'a veda eden ismin yeni rotası belli oldu, güçlü oyuncu kadrosuyla daha başlamadan iddialı olan bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başarılı oyunculuğu ile yine kendisine hayran bırakacak. Peki izleyicileri onu hangi rolde izleyecek, Çukur'un güzel ismi kim? İşte tüm bilgiler…