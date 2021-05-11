RAMAZAN İMSAKİYE
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Kurtlar Vadisi'nde Akif ve ekibini kıskaca almıştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hasımlığı dillere destan olacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da diziye son bölümlerde kadroya dikkat çeken bir isim daha katıldı. Bu isim Kurtlar Vadisi Pusu ve Kertenkele dizilerinde büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Erdinç Gülener oldu. Bugüne kadar başta Kurtlar Vadisi olmak üzere pek çok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu dizinin kadrosuna Hızır'ın yeni düşmanı Volkan rolüyle katılması heyecan yarattı. Erdinç Gülener, Kurtlar Vadisi Pusu'da canlandırdığı Richard Kane karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Armageddon Timi'nin komutanı olan Richard Kane, Polat Alemdar'ın kurduğu plan neticesinde Abdülhey tarafından öldürülerek Kurtlar Vadisi'nden ayrılmıştı.

11.05.2021 01:52 - Son Güncelleme: 11.05.2021 01:54
Kurtlar Vadisi'nde Akif ve ekibini kıskaca almıştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hasımlığı dillere destan olacak

Kurtlar Vadisi'nde Akif ve ekibini kıskaca almıştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hasımlığı dillere destan olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncu Erdinç Gülener EDHO'ya dahil oldu. Kurtlar Vadisi'nde Müfettiş Kane karakteriyle tanıdığımız Erdinç Gülener diziye Hızır'ın yeni düşmanı Volkan karakteriyle fırtınalar estirmeye başladı. Volkan daha gelir gelmez Rıdvan ile ortak bir plan yaparak Tipi'nin ölümüne neden oldu. İzleyiciler şimdi heyecanla gelecek bölümde yaşanacak gelişmeleri merak ediyor.

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Kurtlar Vadisi'nde Akif ve ekibini kıskaca almıştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hasımlığı dillere destan olacak

EDHO'DA ÇOK KONUŞULACAK İSİM

ATV ekranlarında yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yine bomba bir transfere imza attı.

Kurtlar Vadisi'nde Akif ve ekibini kıskaca almıştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hasımlığı dillere destan olacak

Kurtlar Vadisi Pusu ve Kertenkele dizilerinden tanıdığımız Erdinç Gülener dizinin kadrosuna Volkan karakteriyle dahil oldu.

Kurtlar Vadisi'nde Akif ve ekibini kıskaca almıştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hasımlığı dillere destan olacak

Erdinç Gülener, Kurtlar Vadisi Pusu'da canlandırdığı Richard Kane karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Kurtlar Vadisi'nde Akif ve ekibini kıskaca almıştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hasımlığı dillere destan olacak

Armageddon Timi'nin komutanı olan Richard Kane, Polat Alemdar'ın kurduğu plan neticesinde Abdülhey tarafından öldürülmüştü.