Kurtlar Vadisi'nde Akif ve ekibini kıskaca almıştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hasımlığı dillere destan olacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da diziye son bölümlerde kadroya dikkat çeken bir isim daha katıldı. Bu isim Kurtlar Vadisi Pusu ve Kertenkele dizilerinde büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Erdinç Gülener oldu. Bugüne kadar başta Kurtlar Vadisi olmak üzere pek çok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu dizinin kadrosuna Hızır'ın yeni düşmanı Volkan rolüyle katılması heyecan yarattı. Erdinç Gülener, Kurtlar Vadisi Pusu'da canlandırdığı Richard Kane karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Armageddon Timi'nin komutanı olan Richard Kane, Polat Alemdar'ın kurduğu plan neticesinde Abdülhey tarafından öldürülerek Kurtlar Vadisi'nden ayrılmıştı.

11.05.2021 01:52 - Son Güncelleme: 11.05.2021 01:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





