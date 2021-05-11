Kurtlar Vadisi'nde Akif ve ekibini kıskaca almıştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hasımlığı dillere destan olacak
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da diziye son bölümlerde kadroya dikkat çeken bir isim daha katıldı. Bu isim Kurtlar Vadisi Pusu ve Kertenkele dizilerinde büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Erdinç Gülener oldu. Bugüne kadar başta Kurtlar Vadisi olmak üzere pek çok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu dizinin kadrosuna Hızır'ın yeni düşmanı Volkan rolüyle katılması heyecan yarattı. Erdinç Gülener, Kurtlar Vadisi Pusu'da canlandırdığı Richard Kane karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Armageddon Timi'nin komutanı olan Richard Kane, Polat Alemdar'ın kurduğu plan neticesinde Abdülhey tarafından öldürülerek Kurtlar Vadisi'nden ayrılmıştı.
Kurtlar Vadisi'nde Akif ve ekibini kıskaca almıştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hasımlığı dillere destan olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncu Erdinç Gülener EDHO'ya dahil oldu. Kurtlar Vadisi'nde Müfettiş Kane karakteriyle tanıdığımız Erdinç Gülener diziye Hızır'ın yeni düşmanı Volkan karakteriyle fırtınalar estirmeye başladı. Volkan daha gelir gelmez Rıdvan ile ortak bir plan yaparak Tipi'nin ölümüne neden oldu. İzleyiciler şimdi heyecanla gelecek bölümde yaşanacak gelişmeleri merak ediyor.