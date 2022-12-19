Müge Anlı ve seyircisinden Ezel Bayraktar'ın mağdur ettiği kanser hastası yengesi Tuğba Aslanhan'a destek: "164 bin lira toplandı üstünü de..."
Müge Anlı ve seyircisinden Ezel Bayraktar'ın mağdur ettiği kanser hastası yengesi Tuğba Aslanhan'a destek geldi. Kayınbiraderi tedavi parasını heba etmişti... Müge Anlı izleyicisi Tuğba'nın tedavisi için 150 bin TL gönderdi. Parayı canlı yayında teslim alan Tuğba Aslanhan, çok mutlu oldu ve teşekkürlerini iletti. Reklam arasında da Ezel Bayraktar bankaya gidip 9 bin TL daha getirdi. İşte Türkiye'nin konuştuğu Ezel dizisindeki Ezel Bayraktar karakterinin ismini kendisine veren ve Ömer Aslanhan adını değiştiren olayda son durum...
"164 BİN LİRA TOPLANDI ÜSTÜNÜ DE..."
Müge Anlı ve seyircisinden Ezel Bayraktar'ın mağdur ettiği kanser hastası yengesi Tuğba Aslanhan'a destek!
Kayınbiraderi tedavi parasını heba etmişti... Müge Anlı izleyicisi Tuğba'nın tedavisi için 150 bin TL gönderdi. Parayı canlı yayında teslim alan Tuğba, çok mutlu oldu ve teşekkürlerini iletti.
"Tuğba'nın devam etmesi gerek tedavi süreci var ve bu çok önemli. Bu para şu an lazım. Adını vermemi istemeyen çok sevdiğim bir izleyicim 150 bin TL gönderdi bak bu senin. Bunu bir hediye olarak kabul et. Aslında bana da çok güzel bir doğum günü hediyesi oldu. Birkaç izleyicim daha da var aslında üstünü de yetmezse ben tamamlayacağım. Her şey bir tarafa önemli olan senin tedavi olabilmen. Ben seni aslanlar gibi tedavi olmuş, saçını başını yaptırmış burada misafir edeceğim. Ezel de 300 bin'ini ödeyecek o baki. Başını dik tut, Allah çaresi olan rahatsızlıklar versin. Parayla halledilebilecek bir şeyse el ele veririz bir şekilde hallederiz." diyen Müge Anlı elinde bir kutu parayla çıktı.
"İstersen hatta bir de doktor izleyicimiz var. Ben ısrar da etmek istemiyorum ama 'Çok mutluyduk dediğin için' söylüyorum. Doktorumuz senin tadavi sürecinden sonra tüp bebek tedavisi için de yardımcı olacağını söyledi." diyen Müge Anlı'ya Tuğba Aslanhan'dan "Ben devam etmek istemiyorum" yanıtı geldi.