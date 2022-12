Müge Anlı ve seyircisinden Ezel Bayraktar'ın mağdur ettiği kanser hastası yengesi Tuğba Aslanhan'a destek: "164 bin lira toplandı üstünü de..."

"Tuğba'nın devam etmesi gerek tedavi süreci var ve bu çok önemli. Bu para şu an lazım. Adını vermemi istemeyen çok sevdiğim bir izleyicim 150 bin TL gönderdi bak bu senin. Bunu bir hediye olarak kabul et. Aslında bana da çok güzel bir doğum günü hediyesi oldu. Birkaç izleyicim daha da var aslında üstünü de yetmezse ben tamamlayacağım. Her şey bir tarafa önemli olan senin tedavi olabilmen. Ben seni aslanlar gibi tedavi olmuş, saçını başını yaptırmış burada misafir edeceğim. Ezel de 300 bin'ini ödeyecek o baki. Başını dik tut, Allah çaresi olan rahatsızlıklar versin. Parayla halledilebilecek bir şeyse el ele veririz bir şekilde hallederiz." diyen Müge Anlı elinde bir kutu parayla çıktı.