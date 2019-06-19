Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu diziye veda mı ediyor? Sen Anlat Karadeniz yeni sezonda Nefes ölüyor mu?

''Garsonluk Yaparken Keşfettiler'' Gülper Özdemir keşfedilme hikayesini espirili bir şekilde anlatarak şu ifadelere yer verdi: ''Frankfurt'ta öğrenciyken okul harçlığımı çıkarmak için garsonluk yapıyordum. Türk bir ajansın ekibiyle tanıştım ve yüzümü çok beğendikleri için benden fotograflarımı istediler. Heycanlanmıştım ve fotograflarımı vermeyi kabul ettim. Ancak ne arayan oldu ne soran aradan 3 yıl geçmişti. Bende New York'a taşınmıştım. New York'tayken Filinta dizisi için teklif geldi ama eğitimim için reddettim. Eğitimim bitince Ay yapımdan teklif geldi, bende kabul etti.''