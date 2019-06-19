Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu diziye veda mı ediyor? Sen Anlat Karadeniz yeni sezonda Nefes ölüyor mu?
Atv ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz, 53. bölüm ile sezon finali yaptı. Sen Anlat Karadeniz sezon finali bölümüne yaklaşırken diziye Hazan karakteriyle dahil olan Gülper Özdemir'in gelişi, Karadeniz izleyicilerine Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu'nun diziden ayrılma ihtimali olduğunu düşündürdü. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni sezonda Nefes'i canlandıran İrem Helvacıoğlu dizide olmayacak mı?
Sen Anlat Karadeniz 53. bölümle geçtiğimiz Mayıs ayında sezon finali yaptı. Sen Anlat Karadeniz izleyicileri, diziye Hazan karakteriyle dahil olan Gülper Özdemir'in gelmesiyle Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu'nun gideceğini düşünmeye başladı. Sen Anlat Karadeniz 3. yeni sezonda Nefes ölecek mi? İşte detaylar...
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ SEZONDA NEFES ÖLÜYOR MU?
Sen Anlat Karadeniz yeni sezonda Gülper Özdemir'in dizide kalacağı, İrem Helvacıoğlu'nun ise Nefes karakterinin ölmesiyle diziye veda edeceği düşünülüyor. Peki, İrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz'e veda mı ediyor? Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Sen Anlat Karadeniz yeni sezonda yapımcı Osman Sınav'dan gelecek olan açıklama merakla bekleniyor...
GÜLPER ÖZDEMİR KİMDİR?
1990 İstanbul doğumlu olan Gülper Özdemir, eğitimini Amerikada Truman State Univercity'de tamamladı. Aynı zamanda RheinMain Univercity of Applied Sciences mezunu olan ünlü oyuncu, oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra ilk deneyimini Bana Sevmeyi Anlat dizisiyle yaşadı. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Haluk Bilginer, Emre Kınay, Ushan Çakır, Zeynep Çamcı'nın paylaştığı Kara Yazı dizisinde Derya karakterini canlandırdı. Yine Kanal D ekranlarında yayınlanan Tutsak dizisinde Elif karakterini canlandıran Gülper Özdemir, geçtiğimiz sezon Show TV'de yayınlanan Meleklerin Aşkı dizisinde başrol oynadı.
''Garsonluk Yaparken Keşfettiler'' Gülper Özdemir keşfedilme hikayesini espirili bir şekilde anlatarak şu ifadelere yer verdi: ''Frankfurt'ta öğrenciyken okul harçlığımı çıkarmak için garsonluk yapıyordum. Türk bir ajansın ekibiyle tanıştım ve yüzümü çok beğendikleri için benden fotograflarımı istediler. Heycanlanmıştım ve fotograflarımı vermeyi kabul ettim. Ancak ne arayan oldu ne soran aradan 3 yıl geçmişti. Bende New York'a taşınmıştım. New York'tayken Filinta dizisi için teklif geldi ama eğitimim için reddettim. Eğitimim bitince Ay yapımdan teklif geldi, bende kabul etti.''
SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
"Genco, Nefes'i kaçırdı!" Yangından kurtulmayı başaran Genco, Melek'i susturmakla kalmayıp Kalelilerden intikam almak için kolları sıvar. Kalleşçe bir plan yapıp, Nefes'in radyodaki konuşmasını sürpriz bir silaha çeviren Genco, Kalelilerin itibarını iki paralık etmek için uğraşacaktır.