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Sen Anlat Karadeniz’in güzel oyuncusu ekranlara geri dönüyor! İki ayrı yeni proje yolda! Yine adından söz ettirecek...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusu ekranlara geri dönüyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı ve yayınlandığı yıllarda ilgiyle izlenen Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan başarılı oyuncu sonrasında ekranlardan uzak kalmıştı. Şimdi ise sevenlerine müjdeli haber geldi, iki ayrı yeni proje yolda. Biri sinema diğeri ise reklam filmi olacak ve Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusu yine adından söz ettirecek. İşte ayrıntılar…

06.07.2021 17:17 - Son Güncelleme: 06.07.2021 17:17
Sen Anlat Karadeniz’in güzel oyuncusu ekranlara geri dönüyor! İki ayrı yeni proje yolda! Yine adından söz ettirecek...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusu ekranlara geri dönüyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı ve yayınlandığı yıllarda ilgiyle izlenen Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan başarılı oyuncu sonrasında ekranlardan uzak kalmıştı. Şimdi ise sevenlerine müjdeli haber geldi, iki ayrı yeni proje yolda. Biri sinema diğeri ise reklam filmi olacak ve Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusu yine adından söz ettirecek. İşte ayrıntılar…

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Sen Anlat Karadeniz’in güzel oyuncusu ekranlara geri dönüyor! İki ayrı yeni proje yolda! Yine adından söz ettirecek...

ATV'de yayınlandığı yıllarda konusu ve oyuncu kadrosu ile çok sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz'in oyuncuları yeni projelerine adım atıyor. En son Sen Anlat Karadeniz'de rol alan ve uzun süredir televizyon ekranlarında görünmeyen başarılı oyuncu bomba gibi geri dönüyor ve bu kez iki ayrı projede rol almaya hazırlanıyor. Yine adından söz ettirecek sinema filmi ve reklam projesi ile ekranlarda olacak ve sevenlerini mutlu edecek. İşte detaylar…

Sen Anlat Karadeniz’in güzel oyuncusu ekranlara geri dönüyor! İki ayrı yeni proje yolda! Yine adından söz ettirecek...

ÖYKÜ GÜRMAN YENİ PROJELER İLE DÖNÜYOR!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı isim Öykü Gürman, İlay Alp Giray'ın çektiği Juss meyve suyunun marka yüzü oldu. Reklam temmuz ayı içinde yayında olacak.

Sen Anlat Karadeniz’in güzel oyuncusu ekranlara geri dönüyor! İki ayrı yeni proje yolda! Yine adından söz ettirecek...

Öte yandan Öykü Gürman bayram sonrası Uğur Yağcıoğlu'nun Aşkın Ömrü adlı sinema filminde İlker Aksum'la başrol oynayacak.

Sen Anlat Karadeniz’in güzel oyuncusu ekranlara geri dönüyor! İki ayrı yeni proje yolda! Yine adından söz ettirecek...

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Öykü Gürman, (d. 4 Ağustos 1982, İstanbul), Türk pop ve flamenco şarkıcısı. 2007 yılında ikiz kardeşi Berk ile Öykü ve Berk adlı grubu kurmuşlardır. Grup, 2010 yılında sona ermiştir.