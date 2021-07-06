Sen Anlat Karadeniz’in güzel oyuncusu ekranlara geri dönüyor! İki ayrı yeni proje yolda! Yine adından söz ettirecek...

ATV'de yayınlandığı yıllarda konusu ve oyuncu kadrosu ile çok sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz'in oyuncuları yeni projelerine adım atıyor. En son Sen Anlat Karadeniz'de rol alan ve uzun süredir televizyon ekranlarında görünmeyen başarılı oyuncu bomba gibi geri dönüyor ve bu kez iki ayrı projede rol almaya hazırlanıyor. Yine adından söz ettirecek sinema filmi ve reklam projesi ile ekranlarda olacak ve sevenlerini mutlu edecek. İşte detaylar…