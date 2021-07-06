Ayşe ile Ferit Ayrılıyor mu? Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Sonunda istediğin oldu anne!
Ayşe ile Ferit Ayrılıyor mu? Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in paylaştığı dizi yine milyonları ekran başına kilitledi. Duygusal sahneleriyle geceye damga vuran Kalp Yarası'nın 3. bölüm fragmanı ise nefes kesti. Ferit'in "Sonunda istediğin oldu anne, Ayşe ile ayrıldık" sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı…
Kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper'in yer aldığı dizi yine milyonları ekran başına kilitledi.