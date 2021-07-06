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Ayşe ile Ferit Ayrılıyor mu? Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Sonunda istediğin oldu anne!

Ayşe ile Ferit Ayrılıyor mu? Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in paylaştığı dizi yine milyonları ekran başına kilitledi. Duygusal sahneleriyle geceye damga vuran Kalp Yarası'nın 3. bölüm fragmanı ise nefes kesti. Ferit'in "Sonunda istediğin oldu anne, Ayşe ile ayrıldık" sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı…

06.07.2021 00:15 - Son Güncelleme: 06.07.2021 00:47
Ayşe ile Ferit Ayrılıyor mu? Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Sonunda istediğin oldu anne!

atv'nin yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi 'Kalp Yarası' 5 Temmuz Pazartesi akşamı ikinci bölümüyle ekrana geldi.

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Ayşe ile Ferit Ayrılıyor mu? Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Sonunda istediğin oldu anne!

Kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper'in yer aldığı dizi yine milyonları ekran başına kilitledi.

Ayşe ile Ferit Ayrılıyor mu? Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Sonunda istediğin oldu anne!

Peki Kalp Yarası 3. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…

Ayşe ile Ferit Ayrılıyor mu? Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Sonunda istediğin oldu anne!

FERİT VE AYŞE EVLENİYOR, ANTAKYA'DA YER YERİNDEN OYNUYOR!
Ferit ve Ayşe'nin herkesin şaşkın bakışları altında nikah masasına oturması, Antakya'nın gündemine damga vurur.

Ayşe ile Ferit Ayrılıyor mu? Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Sonunda istediğin oldu anne!

Hande büyük bir hayal kırıklığı yaşarken; Hüseyin ve Zümrüt Varoğlu, Sancakzadelerle tüm ilişkilerini keserler. Gelecek planları çöken Azade Hanım ise Ayşe'yi gelin olarak kabul etmez.

Ayşe ile Ferit Ayrılıyor mu? Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Sonunda istediğin oldu anne!

Ferit, herkesi aşk evliliği yaptığına inandırmaya çalışırken; Ayşe karşısında hem Hande'yi hem Azade'yi bulur.

Ayşe ile Ferit Ayrılıyor mu? Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Sonunda istediğin oldu anne!

Yaman, her şeyini kaybetse bile Hande'nin peşini bırakmaz; ancak Zümrüt, Hande'nin bir şeyler sakladığından şüphelenmektedir.