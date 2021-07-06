Ayşe ile Ferit Ayrılıyor mu? Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Sonunda istediğin oldu anne!

Ayşe ile Ferit Ayrılıyor mu? Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in paylaştığı dizi yine milyonları ekran başına kilitledi. Duygusal sahneleriyle geceye damga vuran Kalp Yarası'nın 3. bölüm fragmanı ise nefes kesti. Ferit'in "Sonunda istediğin oldu anne, Ayşe ile ayrıldık" sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı…

06.07.2021 00:15 - Son Güncelleme: 06.07.2021 00:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





