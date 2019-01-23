Sen Anlat Karadeniz'de bugüne kadar neler yaşandı? İşte dünden bugüne Sen Anlat Karadeniz...
Sen Anlat Karadeniz yayınlandığı ilk günden bu yana reyting listelerini altüst ediyor. Her Çarşamba Atv ekranlarında yayınlanan efsane dizi Sen Anlat Karadeniz, 3 hafta aradan sonra bugün izleyicisinin karşısına çıkacak. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm için heyecanlı olan izleyiciler kadar bir de ilk bölümden bu yana ne olduğunu merak eden ya da hızlandırılmış özetini okumak ve izlemek isteyenler var. İşte dünden bugüne Sen Anlat Karadeniz...
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm bu akşam Atv ekranlarında 3 hafta sonra yeniden buluşuyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz'de bugüne kadar neler yaşandı?
SEN ANLAT KARADENİZ'DE BUGÜNE KADAR YAŞANANLAR...
On altı yaşındayken kapatıldığı evde, sekiz senedir Vedat Sayar'ın karısı olmaya mecbur bırakılan Nefes'in hayatındaki tek güzel şey yedi yaşındaki oğlu Yiğit'tir. Bu sekiz yıl boyunca gece gündüz gördüğü şiddete boyun eğmeyen Nefes, her fırsatta oğlunu da alarak kaçmaya çalışır. Ama her defasında yakalanır, kapılar tekrar üstüne kilitlenir ve yine şiddete maruz kalır. Her kurtulma girişimi başarısızlıkla sonuçlanır, ta ki Tahir Kaleli ile karşılaşana kadar.
Nefes Vedat'a teslim olmak yerine, Deli Tahir'in elini tutup Karadeniz'in sarp kayalarından hırçın dalgalarına atlamayı göze alır. Ancak bu atlayış, Nefes'in boğulmasına ve kalbinin durmasına neden olur. Tahir, Nefes ve Yiğit'le hayat mücadelesi verirken, ailesi de Vedat ve adamlarıyla büyük bir kavgaya tutuşur. Sonunda, Yangazlar'ın yaptığı akıllıca bir oyunla, Tahir, Nefes ve Yiğit kurtulurlar.
Nefes, Tahir'in canı için özgürlüğünden vazgeçip hapse girmeye razıdır ama Vedat, Tahir sayesinde ölümden kurtulur. Ancak, kahramanının Tahir Kaleli olması fikri onu delirtir. Nefes belki tetiği çekememiştir ama Vedat, o tetiğin ucunda ölmüştür. Artık Nefes'i geri istememektedir, karısını görmek istediği tek yer mezardır.