Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Dünden bugüne Sen Anlat Karadeniz...
Sen Anlat Karadeniz, kısa bir aradan sonra yeniden izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Atv'nin başarılı dizilerinden Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlayacak? İşte son zamanların en çok merak edilen sorusu. İzleyici Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüme sayılı günler kala sizler için Sen Anlat Karadeniz'de bugüne kadar olanları derledik. İşte heyecanla beklenen dizi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümün başlama tarihi ve bugüne kadar dizide yaşananlar...
SEN ANLAT KARADENİZ 37. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sen Anlat Karadeniz izleyicileri sabırsızlıkla 37. yeni bölümün yayınlanmasını bekliyor. Atv'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölümün, 23 Ocak Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor...
SEN ANLAT KARADENİZ 36. SON BÖLÜM FULL İZLE - TIKLA
SEN ANLAT KARADENİZ'DE BUGÜNE KADAR YAŞANANLAR...
On altı yaşındayken kapatıldığı evde, sekiz senedir Vedat Sayar'ın karısı olmaya mecbur bırakılan Nefes'in hayatındaki tek güzel şey yedi yaşındaki oğlu Yiğit'tir. Bu sekiz yıl boyunca gece gündüz gördüğü şiddete boyun eğmeyen Nefes, her fırsatta oğlunu da alarak kaçmaya çalışır. Ama her defasında yakalanır, kapılar tekrar üstüne kilitlenir ve yine şiddete maruz kalır. Her kurtulma girişimi başarısızlıkla sonuçlanır, ta ki Tahir Kaleli ile karşılaşana kadar.
Nefes Vedat'a teslim olmak yerine, Deli Tahir'in elini tutup Karadeniz'in sarp kayalarından hırçın dalgalarına atlamayı göze alır. Ancak bu atlayış, Nefes'in boğulmasına ve kalbinin durmasına neden olur. Tahir, Nefes ve Yiğit'le hayat mücadelesi verirken, ailesi de Vedat ve adamlarıyla büyük bir kavgaya tutuşur. Sonunda, Yangazlar'ın yaptığı akıllıca bir oyunla, Tahir, Nefes ve Yiğit kurtulurlar.
Nefes, Tahir'in canı için özgürlüğünden vazgeçip hapse girmeye razıdır ama Vedat, Tahir sayesinde ölümden kurtulur. Ancak, kahramanının Tahir Kaleli olması fikri onu delirtir. Nefes belki tetiği çekememiştir ama Vedat, o tetiğin ucunda ölmüştür. Artık Nefes'i geri istememektedir, karısını görmek istediği tek yer mezardır.