Kim Milyoner Olmak İster 12 Ocak özel bölümü soru ve cevapları | İlk silikon meme hangisine takılmıştır?
İzleyenleri ekran başına kilitleyen Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 12 Ocak özel bölümü ile atv ekranlarında seyircisiyle buluştu. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 'İlk silikon meme hangisine takılmıştır?' sorusu izleyeciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Ocak özel bölümü soru ve cevapları takvim.com.tr'de...
13 Ocak 2019 Pazar, 02:21:13 Güncelleme: 02:22:08
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