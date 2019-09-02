Sen Anlat Karadeniz 3. sezonuna yeni isimlerle geliyor! Ali Ersan Duru, Beran Soysal ve Sinem Reyhan Kıroğlu kimdir?
Sen Anlat Karadeniz dizisi 3. sezon için geri sayıma başladı. Dizinin izleyicileri, Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezonunu heyecanla bekliyor. Karadeniz'in eşsiz doğası ve müzikleriyle seyircisi ile buluşan dizinin kadrosuna 3 yeni isim katıldı. Ali Ersan Duru, Beran Soysal ve Sinem Reyhan Kıroğlu, Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezonunda boy gösterecek. Sen Anlat Karadeniz izleyicileri diziye yeni sezonda katılan 3 yeni isimle ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki Ali Ersan Duru, Beran Soysal ve Sinem Reyhan Kıroğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonda kadrosuna katılan 3 yeni isimle ilgili merak detaylar...
ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle ATV ekranlarında seyiricisi karşısına yeniden çıkıyor. Yeni sezona yeni transferlerle giren Sen Anlat Karadeniz, bir de sürprizle karşımızda olacak. Seyircinin merakla beklediği yeni sezon öncesi hamile olan Nefes, kızına isim bile buldu. Tahir ve Nefes'in kızının adının Masal olacağı yeni sezon fragmanında açıkladı.
Sen Anlat Karadeniz'e aynı zamanda 3 isim daha katılacak. Peki Sen Anlat Karadeniz'in yeni oyuncuları kimler?
SEN ANLAT KARADENİZ 54. BÖLÜM 2. FRAGMANI
ALİ ERSAN DURU
Ali Ersan Duru, 19 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 4 abisi vardır. Babası Ankaralı, annesi Karadenizlidir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu.
Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Aynı dönem içinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (Esogü Tiyatro Topluluğu) ile amatör tiyatro hayatına başladı. Öncelikle Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile çalışmaya başladı. Lisans eğitimi bittikten sonra oyunculuğu profesyonel anlamda yapmaya karar verdi ve İstanbul'a gelerek oyunculuk eğitimi almaya başladı. Önce 2008 yılında DİALOG anlatım ve iletişimde temel oyunculuk teknikleri dersleri aldı.
Daha sonra da Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda iki yıllık bir tiyatro eğitimi aldı. Bununla paralel olarak aynı dönem içinde workshop'lara katılmaya, diksiyon ve şan dersleri almaya devam etti.
SİNEM REYHAN KIROĞLU
Sinem Reyhan Kıroğlu, 28 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başarılı bir tiyatro oyuncususu olmasının yanı sıra seslendirmen olarak da görev yapan Sinem Reyhan Kıroğlu, Iphigenia isimli tiyatro oyununda dış ses olarak yer almıştır.
Kurabiye Ev, Romeo'yu Beklerken, Karda, Medet, Gloria gibi tiyatro oyunlarında yer alan Sinem Reyhan Kıroğlu, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol almaktadır. Sinem Reyhan Kıroğlu, 1.72 metre boyunda, 55 kilo ve Balık burcudur.
Sinem Reyhan Kıroğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Sen Anlat Karadeniz (TV Dizisi)
2019 – İçten Sesler Korosu (TV Dizisi)
BEREN SOYSAL
Beran Soysal, 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk eğitimi alan Beran Soysal; 2012 yılında rol aldığı Ağır Roman Yeni Dünya dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.
Daha sonra 2016 yılında Yolculuk sinema filminde rol almış ve Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü almıştır.
Başrolü Çetin Tekindor, Aras Bulut İynemli, Bensu Soral ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı İçerde dizisindeki Gökhan karakteriyle de dikkat çekti.