Sen Anlat Karadeniz 3. sezonuna yeni isimlerle geliyor! Ali Ersan Duru, Beran Soysal ve Sinem Reyhan Kıroğlu kimdir?

Sen Anlat Karadeniz dizisi 3. sezon için geri sayıma başladı. Dizinin izleyicileri, Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezonunu heyecanla bekliyor. Karadeniz'in eşsiz doğası ve müzikleriyle seyircisi ile buluşan dizinin kadrosuna 3 yeni isim katıldı. Ali Ersan Duru, Beran Soysal ve Sinem Reyhan Kıroğlu, Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezonunda boy gösterecek. Sen Anlat Karadeniz izleyicileri diziye yeni sezonda katılan 3 yeni isimle ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki Ali Ersan Duru, Beran Soysal ve Sinem Reyhan Kıroğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonda kadrosuna katılan 3 yeni isimle ilgili merak detaylar...

02.09.2019 21:43 - Son Güncelleme: 02.09.2019 21:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





