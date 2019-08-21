Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezonu için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi sürerken dizinin 3. yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Fragmandaki bir sahnede "Bugün bir kadın daha öldü, öldürüldü!" repliği herkesin dikkatini çekiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 54. bölüm fragmanı...
Sen Anlat Karadeniz 54. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Sen Anlat Karadeniz 3. yeni sezon tanıtımı...21.08.2019 22:41
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