Haberler Web TV Sen Anlat Karadeniz 54. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Sen Anlat Karadeniz 3. yeni sezon tanıtımı...

Sen Anlat Karadeniz 54. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Sen Anlat Karadeniz 3. yeni sezon tanıtımı...

21.08.2019 22:41

Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezonu için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi sürerken dizinin 3. yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Fragmandaki bir sahnede "Bugün bir kadın daha öldü, öldürüldü!" repliği herkesin dikkatini çekiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 54. bölüm fragmanı...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Sen Anlat Karadeniz Videoları