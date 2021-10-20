EDHO 200. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezonda yine fırtınalar estirecek...
EDHO 200. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezon için geri sayım sürerken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinden beklenen hamle geldi. Başrolünü Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in üstlendiği, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. bölüm fragmanı yayınlandı. Başarılı oyuncu kadrosu ve güçlü senaryosuyla beğeni toplayan EDHO'nun 7. sezon fragmanı büyük ses getirdi. İşte yeni sezon öncesi heyecanı kat kat arttıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı...
Her hafta Salı akşamları izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni sezon öncesi yayınlanan fragman heyecanı kat kat arttırdı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı...
Başrollerini Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' oyuncuları ve ekibi 200. bölümünü kutlamak için bir araya geldi.
200. bölümün gururunu yaşayan ekip, kutlama için Şile'deki sette hep birlikte pasta kesti. Günün anlam ve önemi için konuşma yapan Oktay Kaynarca, "7. sezona başladık daha fazlası da olacak. 200 bölüme gelmek her babayiğidin harcı değildir. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizi yedi senedir yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ediyoruz. Çok muhteşem bir sezon geliyor. Özellikle ekibe yeni katılan arkadaşlarımız bizim için çok değerli. Uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu uyumu hep birlikte ekranlarda göreceğiz." dedi.
YENİ SEZONA YENİ TRANSFERLER
Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.