Selçuklu elçisi obaya geldi! Kuruluş Osman 57. bölüme damga vurdu Osman Bey bakın nasıl taltif edildi
Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen, Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da nefesler tutuldu. 57. bölümüyle izleyiciyle buluşan diziye obaya gelen Selçuklu elçisi damga vurdu. Selçuklu Sultanı Mesud'un davetini iletmek üzere obaya gelen elçi tarafından Moğollara vergi ödemeyi reddederek uç bölgesinde dengeleri değiştiren Osman Bey'e hilat giydirildi. O anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar…
Selçuklu emiri, yanında getirdiği sandığı açarak "Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey! Rum keferesine karşı kazanmış olduğun zafer, sultanımızın nazar-ı dikkatini celbetmekle, bu azim zaferi mümkün kılan gaziyi taltif etmek münasip görüldü. İmdi, sultanımızın tensibi ve tebriki ile bu hilatı giyesin" dedi ve Osman Bey'e hilat giydirdi.
Osman Bey bu jest karşısında şu sözlerle teşekkür etti: "Dedem Süleyman Şah'a ve dahi babam Ertuğrul Gazi'ye toprak verip, bu uçlarda kök salmamızın yolunu açan Âl-i Selçuğa şükran ve minnetle bakar, ikbalini ikbalimiz, davasını davamız biliriz. Ve dahi, Sultan'ımızın iltifatına layık olmak için, gayretimize gayret ekleriz."