Selçuklu elçisi obaya geldi! Kuruluş Osman 57. bölüme damga vurdu Osman Bey bakın nasıl taltif edildi

Osman Bey bu jest karşısında şu sözlerle teşekkür etti: "Dedem Süleyman Şah'a ve dahi babam Ertuğrul Gazi'ye toprak verip, bu uçlarda kök salmamızın yolunu açan Âl-i Selçuğa şükran ve minnetle bakar, ikbalini ikbalimiz, davasını davamız biliriz. Ve dahi, Sultan'ımızın iltifatına layık olmak için, gayretimize gayret ekleriz."