RAMAZAN İMSAKİYE
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Selçuklu elçisi obaya geldi! Kuruluş Osman 57. bölüme damga vurdu Osman Bey bakın nasıl taltif edildi

Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen, Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da nefesler tutuldu. 57. bölümüyle izleyiciyle buluşan diziye obaya gelen Selçuklu elçisi damga vurdu. Selçuklu Sultanı Mesud'un davetini iletmek üzere obaya gelen elçi tarafından Moğollara vergi ödemeyi reddederek uç bölgesinde dengeleri değiştiren Osman Bey'e hilat giydirildi. O anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar…

05.05.2021 22:05 - Son Güncelleme: 05.05.2021 22:07
Selçuklu elçisi obaya geldi! Kuruluş Osman 57. bölüme damga vurdu Osman Bey bakın nasıl taltif edildi

Osman Bey'in vergi almak üzere obaya gelen Moğol elçisini kapı dışarı etmesi, Konya'daki Selçuklu sarayında dahi yankı buldu.

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Selçuklu elçisi obaya geldi! Kuruluş Osman 57. bölüme damga vurdu Osman Bey bakın nasıl taltif edildi

Moğol valisi Osman Bey'in direnişine çok sinirlenirken, Selçuklu Sultanı bu meseleyi çözeceği garantisini vererek Osman Bey'i başkente çağırma kararı aldı.

Selçuklu elçisi obaya geldi! Kuruluş Osman 57. bölüme damga vurdu Osman Bey bakın nasıl taltif edildi

Sultanın elçisi Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'in otağına kabul edildi.

Selçuklu elçisi obaya geldi! Kuruluş Osman 57. bölüme damga vurdu Osman Bey bakın nasıl taltif edildi

Selçuklu emiri, yanında getirdiği sandığı açarak "Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey! Rum keferesine karşı kazanmış olduğun zafer, sultanımızın nazar-ı dikkatini celbetmekle, bu azim zaferi mümkün kılan gaziyi taltif etmek münasip görüldü. İmdi, sultanımızın tensibi ve tebriki ile bu hilatı giyesin" dedi ve Osman Bey'e hilat giydirdi.

Selçuklu elçisi obaya geldi! Kuruluş Osman 57. bölüme damga vurdu Osman Bey bakın nasıl taltif edildi

Osman Bey bu jest karşısında şu sözlerle teşekkür etti: "Dedem Süleyman Şah'a ve dahi babam Ertuğrul Gazi'ye toprak verip, bu uçlarda kök salmamızın yolunu açan Âl-i Selçuğa şükran ve minnetle bakar, ikbalini ikbalimiz, davasını davamız biliriz. Ve dahi, Sultan'ımızın iltifatına layık olmak için, gayretimize gayret ekleriz."