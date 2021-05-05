Kuruluş Osman 57. bölümde nefes kesen sahne! Osman Bey, sultanın huzurunda Moğol valisine haddini bildirdi

Osman Bey yanında getirdiği sandıkla sultana hediyesini sundu ve "Sizden çok evvel, bu kutlu tahtta oturan Sultan Alaeddin'in babama hediyesidir" dedi. Şaşırta Sultan Mesud'un "Sultanımızın bu kıymetli hediyesini neden bana verirsin" sorusuna Osman Bey'in "Bu hediyenin kıymeti üzerindeki kıymetli taşlardan ötürü değildir.