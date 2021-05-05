Kuruluş Osman 57. bölümde nefes kesen sahne! Osman Bey, sultanın huzurunda Moğol valisine haddini bildirdi
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman, yeni bölümüyle izleyicisi ekrana kilitledi. Osman Bey'in, sultanın huzurunda Moğol valisine haddini bildirildiği sahne ise çok konuşuldu. Peki sosyal medyaya damga vuran sahnede neler yaşandı? İşte detaylar…
Görüşme öncesinde sultanın perdedarı tarafından huzurda nasıl davranması gerektiği konusunda bilgilendirilen Osman Bey, taht odasına kabul edildiğinde teamüllere uymayarak sultanın karşısında eğilmeyi reddetti. Perdedar Osman Bey'in bu davranışı karşısında dehşete düşerken, Sultan Mesud, Osman Bey'in bu hareketini görmezden geldi.
Osman Bey yanında getirdiği sandıkla sultana hediyesini sundu ve "Sizden çok evvel, bu kutlu tahtta oturan Sultan Alaeddin'in babama hediyesidir" dedi. Şaşırta Sultan Mesud'un "Sultanımızın bu kıymetli hediyesini neden bana verirsin" sorusuna Osman Bey'in "Bu hediyenin kıymeti üzerindeki kıymetli taşlardan ötürü değildir.
Bu sırada Moğol Valisi'nin odaya destursuz girmesi ortamın daha da gerilmesine neden oldu. Moğol Valisi Yargıcı, Osman Bey'i "Demek Togay'ın Gökbörü dediği, başına buyruk Osman sensin!" diyerek tepeden tırnağa süzdü. Vali Yargıcı, Moğol elçisinin öldürülmesinin hesabını sorarken, Osman Bey elçi kendisine saldırmasına rağmen canını bağışladığını, elçiyi öldürenin Togay olduğunu söyledi.