Menajerimi Ara dizisine bomba isim! Dengeler değişecek! Başarılı oyunculuğu fırtınalar estirecek…
Pazar akşamları ilgiyle izlenen Menajerimi Ara dizisine bomba isim katıldı ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. Star TV'de yayınlanan fenomen diziye zaman zaman konuk oyuncular da katılıyor. Yine daha önce farklı projelerde rastlanılan bir isim Menajerimi Ara dizisine dahil oldu ve başarılı oyunculuğu ile fırtınalar estirecek. Dengelerin ne yönde değişeceği izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Menajerimi Ara dizisinin son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar…
Pazar akşamları ilgiyle izlenen Menajerimi Ara dizisine bomba isim katıldı ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. Star TV'de yayınlanan fenomen diziye zaman zaman konuk oyuncular da katılıyor. Yine daha önce farklı projelerde rastlanılan bir isim Menajerimi Ara dizisine dahil oldu ve başarılı oyunculuğu ile fırtınalar estirecek. Dengelerin ne yönde değişeceği izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Menajerimi Ara dizisinin son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar…
Televizyon dizilerine katılan ve ayrılan oyuncuların haberleri sıkça çıkıyor ve bunlardan biri de Menajerimi Ara dizisinden geldi. Pazar günleri Star TV'de yayınlanan diziye dahil olan isim daha önceden de rol aldığı dizilerde kendine hayran bıraktırmıştı. Peki Menajerimi Ara dizisine hangi oyuncu katıldı, yeni rolü belli oldu mu? Menajerimi Ara dizisindeki dengeleri nasıl değiştirecek? İşte ayrıntılar…
Tatlı İntikam, Acil aşk Aranıyor, Şeref Meselesi, Babam Sınıfta Kaldı, Benim İçin Üzülme, Kayıp Şehir, Suskunlar, Bizim Yenge, Kavak Yelleri ve Ateş Böceği gibi yapımlarda rol alan Çağrı Çıtanak, Kocaman Ailem dizisinde de Ercan karakterine hayat verdi. Son olarak Sen Çal Kapımı dizinden Ferit karakterine hayat veriyor.