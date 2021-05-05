RAMAZAN İMSAKİYE
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Menajerimi Ara dizisine bomba isim! Dengeler değişecek! Başarılı oyunculuğu fırtınalar estirecek…

Pazar akşamları ilgiyle izlenen Menajerimi Ara dizisine bomba isim katıldı ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. Star TV'de yayınlanan fenomen diziye zaman zaman konuk oyuncular da katılıyor. Yine daha önce farklı projelerde rastlanılan bir isim Menajerimi Ara dizisine dahil oldu ve başarılı oyunculuğu ile fırtınalar estirecek. Dengelerin ne yönde değişeceği izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Menajerimi Ara dizisinin son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar…

05.05.2021 17:08 - Son Güncelleme: 05.05.2021 17:08
Menajerimi Ara dizisine bomba isim! Dengeler değişecek! Başarılı oyunculuğu fırtınalar estirecek…

Pazar akşamları ilgiyle izlenen Menajerimi Ara dizisine bomba isim katıldı ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. Star TV'de yayınlanan fenomen diziye zaman zaman konuk oyuncular da katılıyor. Yine daha önce farklı projelerde rastlanılan bir isim Menajerimi Ara dizisine dahil oldu ve başarılı oyunculuğu ile fırtınalar estirecek. Dengelerin ne yönde değişeceği izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Menajerimi Ara dizisinin son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar…

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Menajerimi Ara dizisine bomba isim! Dengeler değişecek! Başarılı oyunculuğu fırtınalar estirecek…

Televizyon dizilerine katılan ve ayrılan oyuncuların haberleri sıkça çıkıyor ve bunlardan biri de Menajerimi Ara dizisinden geldi. Pazar günleri Star TV'de yayınlanan diziye dahil olan isim daha önceden de rol aldığı dizilerde kendine hayran bıraktırmıştı. Peki Menajerimi Ara dizisine hangi oyuncu katıldı, yeni rolü belli oldu mu? Menajerimi Ara dizisindeki dengeleri nasıl değiştirecek? İşte ayrıntılar…

Menajerimi Ara dizisine bomba isim! Dengeler değişecek! Başarılı oyunculuğu fırtınalar estirecek…

ÇAĞRI ÇITANAK MENAJERİMİ ARA DİZİSİNDE!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağrı Çıtanak Menajerimi Ara dizisinde rol alacak, hangi karaktere hayat vereceği henüz açıklanmadı.

Menajerimi Ara dizisine bomba isim! Dengeler değişecek! Başarılı oyunculuğu fırtınalar estirecek…

ÇAĞRI ÇITANAK KİMDİR?

Çağrı Çıtanak, 29 Kasım 1990 tarihinde Hatay'da dünyaya gelmiştir. Antakya Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alan Çağrı Çıtanak, 2010 yılında rol aldığı Küçük Sırlar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Menajerimi Ara dizisine bomba isim! Dengeler değişecek! Başarılı oyunculuğu fırtınalar estirecek…

Tatlı İntikam, Acil aşk Aranıyor, Şeref Meselesi, Babam Sınıfta Kaldı, Benim İçin Üzülme, Kayıp Şehir, Suskunlar, Bizim Yenge, Kavak Yelleri ve Ateş Böceği gibi yapımlarda rol alan Çağrı Çıtanak, Kocaman Ailem dizisinde de Ercan karakterine hayat verdi. Son olarak Sen Çal Kapımı dizinden Ferit karakterine hayat veriyor.