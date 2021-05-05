Menajerimi Ara dizisine bomba isim! Dengeler değişecek! Başarılı oyunculuğu fırtınalar estirecek…

Pazar akşamları ilgiyle izlenen Menajerimi Ara dizisine bomba isim katıldı ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. Star TV'de yayınlanan fenomen diziye zaman zaman konuk oyuncular da katılıyor. Yine daha önce farklı projelerde rastlanılan bir isim Menajerimi Ara dizisine dahil oldu ve başarılı oyunculuğu ile fırtınalar estirecek. Dengelerin ne yönde değişeceği izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Menajerimi Ara dizisinin son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar…