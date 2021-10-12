Ayşe’nin çaresiz anları! Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı yayınlandı: ''Kimse yok mu? Yardım edin!"
Ayşe'nin çaresiz anları! Başrollerini Yağmur Tanrısevsin ile Gökhan Alkan'ın üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, yayınlanan 15. Bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. #KıymaBize etiketiyle sosyal medyada da çok konuşulan dizinin yeni bölüm fragmanı ise nefes kesti. Kalp Yarası 16. bölüm fragmanına Ayşe'nin ''Kimse yok mu? Yardım edin!" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı...
12.10.2021 23:15
- Son Güncelleme: 12.10.2021 23:18
Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vuran Kalp Yarası, #KıymaBize etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Sevilen dizinin merakla beklenen 16. bölüm fragmanı da yayınlandı.
15.BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayşe ve Ferit, Hande'nin hayatını kurtararak hastaneye yetiştirdi. Hande'nin intihar teşebbüsü boşanmanın eşiğindeki çiftin hayatının ortasına bomba gibi düştü. Hem Hande'nin yaptıkları hem de Baha'nın başına gelenlerden dolayı Ayşe, Ferit'le ilişkisini sorgulamak zorunda kaldı.