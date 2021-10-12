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Ayşe’nin çaresiz anları! Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı yayınlandı: ''Kimse yok mu? Yardım edin!"

Ayşe'nin çaresiz anları! Başrollerini Yağmur Tanrısevsin ile Gökhan Alkan'ın üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, yayınlanan 15. Bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. #KıymaBize etiketiyle sosyal medyada da çok konuşulan dizinin yeni bölüm fragmanı ise nefes kesti. Kalp Yarası 16. bölüm fragmanına Ayşe'nin ''Kimse yok mu? Yardım edin!" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı...

12.10.2021 23:15 - Son Güncelleme: 12.10.2021 23:18
Ayşe’nin çaresiz anları! Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı yayınlandı: ’’Kimse yok mu? Yardım edin!

Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vuran Kalp Yarası, #KıymaBize etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Sevilen dizinin merakla beklenen 16. bölüm fragmanı da yayınlandı.

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Ayşe’nin çaresiz anları! Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı yayınlandı: ’’Kimse yok mu? Yardım edin!

15.BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayşe ve Ferit, Hande'nin hayatını kurtararak hastaneye yetiştirdi. Hande'nin intihar teşebbüsü boşanmanın eşiğindeki çiftin hayatının ortasına bomba gibi düştü. Hem Hande'nin yaptıkları hem de Baha'nın başına gelenlerden dolayı Ayşe, Ferit'le ilişkisini sorgulamak zorunda kaldı.

Ayşe’nin çaresiz anları! Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı yayınlandı: ’’Kimse yok mu? Yardım edin!

Zümrüt ve Hüseyin perişan bir halde Hande'nin iyileşmesini beklerken Hande'nin ihtiyacı olan kan Ayşe'den geldi. Gözünü kırpmadan Hande'ye kanını veren Ayşe'nin bu davranışı Zümrüt'ün genç kıza karşı düşüncelerini değiştirdi.

Ayşe’nin çaresiz anları! Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı yayınlandı: ’’Kimse yok mu? Yardım edin!

Kendine gelen Hande'nin geçici hafıza kaybı nedeniyle herkes Hande'ye karşı rol yapmak zorunda kaldı. Vicdan azabı duyan Ayşe, Ferit'e Hande'nin yanında olması gerektiğini söyledi ve boşanma protokolünü imzalamasını istedi.

Ayşe’nin çaresiz anları! Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı yayınlandı: ’’Kimse yok mu? Yardım edin!

Diğer yanda Azade ise holding yönetim kurulu oylamasında başkan olup işleri ele aldı. Üstelik Yaman'ın Azade'ye oy vermesi Adnan'ı derinden yaraladı.

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