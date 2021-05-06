Sefirin Kızı final yapmadan yeni rotası belli oldu! Güzel oyuncu hikayesi ile herkesi büyüleyecek!
Dizilerdeki karakterlerin hayatları da yakından takip ediliyor ve yeni proje müjdeleri sevindiriyor. Yaz yaklaşırken kimi diziler final yaparken kimisi de sezon finali yaparak güz döneminde yeniden yayınlanmaya hazırlanıyor. Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı final yapmaya hazırlanırken kadrosundaki oyuncular da şimdiden planlarını yapmaya başladı. Güzel oyuncunun Sefirin Kızı final yapmadan yeni rotası belli oldu. Yine ilginç hikayesi ile herkesi büyüleyecek. Peki Sefirin Kızı dizisindeki hangi oyuncu hangi yeni projede rol alacak? İşte ayrıntılar…
Dizilerdeki karakterlerin hayatları da yakından takip ediliyor ve yeni proje müjdeleri sevindiriyor. Yaz yaklaşırken kimi diziler final yaparken kimisi de sezon finali yaparak güz döneminde yeniden yayınlanmaya hazırlanıyor. Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı final yapmaya hazırlanırken kadrosundaki oyuncular da şimdiden planlarını yapmaya başladı. Güzel oyuncunun Sefirin Kızı final yapmadan yeni rotası belli oldu. Yine ilginç hikayesi ile herkesi büyüleyecek. Peki Sefirin Kızı dizisindeki hangi oyuncu hangi yeni projede rol alacak? İşte ayrıntılar…
Şu sıralar gündemde dizi oyuncularının yeni projeleri sıklıkla konuşuluyor. Özellikle bu sezon final yapma kararı alan dizilerin oyuncuları genellikle yeni teklifleri açık oluyor ve farklı karaktere bürünerek yine izleyicilerle buluşuyor. Bu isimlerden biri de Sefirin Kızı oyuncularından biri oldu. Bu sezon final yapacak olan Sefirin Kızı'nın güzel oyuncusu başarısıyla kendisine hayran bırakmıştı ve yeni projesinde de aynı başarıyı yakalaması bekleniyor. İşte detaylar…
SEFİRİN KIZI NAME NETFLİX'İN YENİ PROJESİNDE ROL ALACAK!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sefirin Kızı dizisindeki sahnelerini tamamlayan Tuba Büyüküstün OGM Medya'nın Netflix için çekeceği diziye hazırlanıyor. Nuran Evren Şit'in yazdığı dizi 3 kadının etkileyici hikâyesini konu alıyor. Dizinin yönetmenlerinden biri son olarak Atiye'yi çeken Burcu Alptekin olacak.Dizide Büyüküstün'e kimlerin eşlik edeceği henüz netleşmedi.
TUBA BÜYÜKÜSTÜN KİMDİR?
Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Kırım göçmeni, baba tarafından ise Girit göçmeni kökenli oyuncu, İstanbul Özel Doğuş Okulları'ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa başladı.