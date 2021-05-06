Sefirin Kızı final yapmadan yeni rotası belli oldu! Güzel oyuncu hikayesi ile herkesi büyüleyecek!

Şu sıralar gündemde dizi oyuncularının yeni projeleri sıklıkla konuşuluyor. Özellikle bu sezon final yapma kararı alan dizilerin oyuncuları genellikle yeni teklifleri açık oluyor ve farklı karaktere bürünerek yine izleyicilerle buluşuyor. Bu isimlerden biri de Sefirin Kızı oyuncularından biri oldu. Bu sezon final yapacak olan Sefirin Kızı'nın güzel oyuncusu başarısıyla kendisine hayran bırakmıştı ve yeni projesinde de aynı başarıyı yakalaması bekleniyor. İşte detaylar…