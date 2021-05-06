RAMAZAN İMSAKİYE
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Esra Erol'da cinayet itirafı! Yanına kaçtığı sevgilisinin 'yasak aşk cinayeti' işlediği ve cesedi gömerken yakalandığı ortaya çıktı

Esra Erol'da cinayet itirafı izleyenleri şoke etti. 'Yasak aşk cinayeti' işlediği ve cesedi gömerken yakalandığı ortaya çıkan Cüneyt Durmuş hakkındaki iddialar Atv canlı yayınında izleyenleri dehşete düşürdü.Esra Erol son bölümünde kan donduran bir olay yaşandı. Şeref Okul'un kayıp eşi bulunarak stüdyoya getirildi. Ancak kayıp eş Nazlı Okul'un söyledikleri karşısında stüdyo bir anda buz kesti. Nazlı, aslında kayıp olmadığını, eşinden şiddet gördüğü ve bunaldığı için Cüneyt isimli biriyle ilişki yaşadığını belirtti. Ancak Nazlı, yanına kaçtığı Cüneyt isimli sevgilisinin cinayet işlediği gerçeği ile yüzleşti.

06.05.2021 13:03 - Son Güncelleme: 06.05.2021 13:11
Esra Erol'da cinayet itirafı! Yanına kaçtığı sevgilisinin 'yasak aşk cinayeti' işlediği ve cesedi gömerken yakalandığı ortaya çıktı

Esra Erol'da cinayet itirafı! Yanına kaçtığı sevgilisinin 'yasak aşk cinayeti' işlediği ve cesedi gömerken yakalandığı ortaya çıktı! Şeref Okul, kayıp olan eşi Nazlı Okul'u bulmak için kayınvalidesi Ayşe ile birlikte Esra Erol'a başvurdu. Nazlı'nın bulunması için Esra Erol'a başvuran aileye bugün Esra Erol ve ekibinden sevindirici bir haber geldi. Esra Erol ve ekibinin ulaştığı Nazlı Okul, stüdyoya gelerek canlı yayına katıldı. Nazlı'nın yeni görünümü herkesi şoke ederken Cüneyt ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek de adeta kan dondurdu.

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Esra Erol'da cinayet itirafı! Yanına kaçtığı sevgilisinin 'yasak aşk cinayeti' işlediği ve cesedi gömerken yakalandığı ortaya çıktı

ANNEDEN SİTEM: SANA YAZIKLAR OLSUN

Anne Ayşe Hanım kızı gelir gelmez "Sana yazıklar olsun" diyerek sitem etti. Ayşe Hanım, şöyle konuştu: "Sana yazıklar olsun, sana eyvahlar olsun. Sen çöpten yemek yerken biz seni bulduk sahip çıktık madem bundan da ayrılacaktın niye başka yere gittin benim yanıma gelmen lazımdı"

Esra Erol'da cinayet itirafı! Yanına kaçtığı sevgilisinin 'yasak aşk cinayeti' işlediği ve cesedi gömerken yakalandığı ortaya çıktı

"BENİ SÜREKLİ DÖVÜYORDU"

Nazlı Okul da şiddet gördüğünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Şeref Beni dövüyordu. Babasına kızsın, çocuklarına kızsın soluğu bende alıyordu. Ben şiddet gördüğümü aileme söyleyemedim. Kaçmak zorunda kaldım çünkü bunaldım. Bütün eşyalarımı yem çuvalına koydum soranlara da çöp atmaya gidiyorum dedim. Ben bunalımdaydım, çirkin olay olduktan sonra ondan daha da soğudum. Aileme bu olayları söyleyemedim çünkü ailemin başı belaya girerdi"

Esra Erol'da cinayet itirafı! Yanına kaçtığı sevgilisinin 'yasak aşk cinayeti' işlediği ve cesedi gömerken yakalandığı ortaya çıktı

PLANLI CİNAYET İDDİASI

Nazlı Okul'un açıklamalarının ardından Şeref Bey, eşine "Parmağında yüzük, boynunda kolyesi ve kulağında küpen vardı onlara ne oldu?" sorusunu yöneltti. Takılarını satarak kendisine elbise aldığını belirten Nazlı Hanım ise "Köyde bunaldığım için sosyal medyada Cüneyt ile tanıştım. O çok iyi bir insan beni anlıyor" dedi.

Esra Erol'da cinayet itirafı! Yanına kaçtığı sevgilisinin 'yasak aşk cinayeti' işlediği ve cesedi gömerken yakalandığı ortaya çıktı

Nazlı Hanım, yayın sırasında "Cüneyt tartıştığı birini öldürdüğü için cezaevine girdi" diyerek herkesi şoke etti. Bunun üzerine ismini vermek istemeyen bir izleyici canlı yayına telefonla bağlanarak, "Cüneyt, 1-2 yıl önce eşinin görüştüğü bir kişiyi planlı olarak öldürdü" dedi.