Esra Erol'da cinayet itirafı! Yanına kaçtığı sevgilisinin 'yasak aşk cinayeti' işlediği ve cesedi gömerken yakalandığı ortaya çıktı! Şeref Okul, kayıp olan eşi Nazlı Okul'u bulmak için kayınvalidesi Ayşe ile birlikte Esra Erol'a başvurdu. Nazlı'nın bulunması için Esra Erol'a başvuran aileye bugün Esra Erol ve ekibinden sevindirici bir haber geldi. Esra Erol ve ekibinin ulaştığı Nazlı Okul, stüdyoya gelerek canlı yayına katıldı. Nazlı'nın yeni görünümü herkesi şoke ederken Cüneyt ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek de adeta kan dondurdu.