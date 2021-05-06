Kuruluş Osman 58. bölüm fragmanı nefes kesti! “Babamın vasiyeti hatırımdadır”
İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', 57. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Nefes kesen sahneleriyle izleyicisinden tam not alan Kuruluş Osman'ın 58. bölüm fragmanı ise nefes kesti. Osman Bey'in "Babamın vasiyeti hatırımdadır, gayri vaktin geldiği de meydandadır..." sözleri fragmana damga vurdu. Peki Kuruluş Osman 57. bölümde neler yaşandı? Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar…
06.05.2021 00:46
- Son Güncelleme: 06.05.2021 00:46
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yayınlanan son bölümüyle yine tam not aldı. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı.
57. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Osman Bey'in Moğollara ödenecek vergiyi almak üzere obaya gelen elçiyi kapı dışarı etmesi Togay'ın aradığı kozu eline geçirmesine neden olur. Dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında olan Osman Bey'in bu hamlesi, Selçuklu başkentinde dahi yankılanır. Selçuklu sultanı, Moğolların gazabından kurtulabilmek için Osman Bey'i cezalandırmak üzere başkente çağırır.
NİKOLA FIRSATTAN YARARLANMAK İSTİYOR
Obadaki casusu sayesinde Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi reddettiğini öğrenen Nikola, Moğol-Türk savaşından faydalanarak uç bölgesindeki nüfuzunu artırmak için harekete geçer. .
Cerkutay ise bir süredir içinde büyüttüğü hayali gerçekleştirir ve Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde Müslüman olur.
ŞEYH EDEBALI'NIN TAVSİYESİ OSMAN BEY'İ ŞAŞIRTIYOR
Umur Bey'in Togay'la savaş kararı alması üzerine kurduğu planın bozulmasından endişe eden Osman Bey, bu karara şiddetle karşı çıkar.
Şeyh Edebalı ise Umur Bey'in desteğini kazanması ve Türk obalarını birleştirme hedefine ulaşması için Osman Bey'e Malhun Hatun'la evlenmesi gerektiğini söyler.