Sefirin Kızı final yapmadan başrol oyuncusu yeni rotasını çizdi bile! Yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor!
Sevilen dizi Sefirin Kızı bu akşam son kez izleyici karşısına çıkacak ve final bölümüyle heyecan yaratacak. Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı final kararı alınca oyuncular da yeni projelere yelken açmaya başladı. Kendilerine gelen teklifleri değerlendiren ve anlaşanlar arasında güzel bir oyuncu yer alıyor. Sefirin Kızı final yapmadan başrol oyuncusu yeni rotasını çizdi bile! Yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Peki başarılı oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan oyuncunun yeni projesinin detayları da belli oldu. İşte merak edilenler…
Sevilen dizi Sefirin Kızı bu akşam son kez izleyici karşısına çıkacak ve final bölümüyle heyecan yaratacak. Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı final kararı alınca oyuncular da yeni projelere yelken açmaya başladı. Kendilerine gelen teklifleri değerlendiren ve anlaşanlar arasında güzel bir oyuncu yer alıyor. Sefirin Kızı final yapmadan başrol oyuncusu yeni rotasını çizdi bile! Yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Peki başarılı oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan oyuncunun yeni projesinin detayları da belli oldu. İşte merak edilenler…
Sefirin Kızı'nın başrol oyuncularından olan Tuba Büyüküstün, yeni müjdeleri ile sevenlerini mutlu ediyor. Bu akşam final yapacak olan Sefirin Kızı'ndan sonraki yeni rotası da belli oldu, izleyiciler merakla hangi dizide rol alacağını araştırmaya başladı. Neslihan Atagül'ün rahatsızlığından dolayı diziden ayrılması sonucu yerine katılan Tuba Büyüküstün Mavi karakterini canlandırıyordu. Başarılı oyunculuğu ile çok sevilen Tuba Büyüküstün, hangi projede hangi karakter ile karşımıza çıkacak? İşte detaylar…
TUBA BÜYÜKÜSTÜN NETFLİX'TE!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sefirin Kızı dizisindeki sahnelerini tamamlayan Tuba Büyüküstün OGM Medya'nın Netflix için çekeceği diziye hazırlanıyor. Nuran Evren Şit'in yazdığı dizi 3 kadının etkileyici hikâyesini konu alıyor. Dizinin yönetmenlerinden biri son olarak Atiye'yi çeken Burcu Alptekin olacak.Dizide Büyüküstün'e kimlerin eşlik edeceği henüz netleşmedi.
SEFİRİN KIZI MAVİ TUBA BÜYÜKÜSTÜN KİMDİR?
Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Kırım göçmeni, baba tarafından ise Girit göçmeni kökenli oyuncu, İstanbul Özel Doğuş Okulları'ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa başladı.
2003 yılında Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünde oynayarak, dizi oyunculuğuna başladı. 2004 yılında Çemberimde Gül Oya adlı dizide Zarife karakterini canlandırarak adından söz ettirdi. Yine aynı yıl Gülizar adlı televizyon filminde Gülizar karakterini canlandıran Büyüküstün, bu rolüyle Sırbistan-Karadağ Uluslararası TV Festival Bar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 2005 yılında Aydın Bulut'un yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Ihlamurlar Altında adlı dizide başrolde yer aldı, büyük bir çıkış yaptı.