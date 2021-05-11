Sefirin Kızı final yapmadan başrol oyuncusu yeni rotasını çizdi bile! Yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor!

Sefirin Kızı'nın başrol oyuncularından olan Tuba Büyüküstün, yeni müjdeleri ile sevenlerini mutlu ediyor. Bu akşam final yapacak olan Sefirin Kızı'ndan sonraki yeni rotası da belli oldu, izleyiciler merakla hangi dizide rol alacağını araştırmaya başladı. Neslihan Atagül'ün rahatsızlığından dolayı diziden ayrılması sonucu yerine katılan Tuba Büyüküstün Mavi karakterini canlandırıyordu. Başarılı oyunculuğu ile çok sevilen Tuba Büyüküstün, hangi projede hangi karakter ile karşımıza çıkacak? İşte detaylar…