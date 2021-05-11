Kuruluş Osman’da karar zamanı! Osman Bey, Malhun Hatun’la evleneceğini açıklıyor

MALHUN HATUN NE TEPKİ VERECEK?

Malhun Hatun, Osman Bey'in kendisi ile evlenmek istemesine ne tepki verecek? Umur Bey, Osman Bey'in kızıyla evlenmesine razı olacak mı? Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak?