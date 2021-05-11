RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman’da karar zamanı! Osman Bey, Malhun Hatun’la evleneceğini açıklıyor

Kuruluş Osman'da karar zamanı! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor. Yayınlandığı ilk günden beri reytinglerin zirvesinden inmeyen dizi, heyecan ve aksiyon yüklü bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Son bölümünde izleyicisinden tam not alan Kuruluş Osman, yeni bölüm fragmanlarıyla ise nefes kesti. Yeni bölümünde Osman Bey, Malhun Hatun'la evlenme kararını açıklarken yayınlanan 58. bölüm 2. fragmanı heyecanı kat kat arttırdı. İşte Kuruluş Osman 58. bölüm 2. fragmanı…

11.05.2021 18:11 - Son Güncelleme: 11.05.2021 18:19
Kuruluş Osman’da karar zamanı! Osman Bey, Malhun Hatun’la evleneceğini açıklıyor

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

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Kuruluş Osman’da karar zamanı! Osman Bey, Malhun Hatun’la evleneceğini açıklıyor

Dizinin 58'inci bölümünde Osman Bey, Malhun Hatun'la evlenme kararını açıklarken, Nikola, Osman Bey'in Moğollarla anlaşmasını bozmak için harekete geçiyor. İşte Kuruluş Osman 58. bölümden ipuçları…

Kuruluş Osman’da karar zamanı! Osman Bey, Malhun Hatun’la evleneceğini açıklıyor

NİKOLA'NIN PLANI BOZULUYOR
Şeyh Edebalı'nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçer. Umur Bey'in gelmemesi üzerine Togay'ı tuzağa düşürme planı bozulan Nikola, Osman Bey ve Togay arasındaki barışı bozmak için harekete geçer.

Kuruluş Osman’da karar zamanı! Osman Bey, Malhun Hatun’la evleneceğini açıklıyor

OSMAN BEY KARARINI BALA HATUN'A AÇIKLIYOR
Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay'a anlaşmaya sadık kalacağını bildirirken; Şeyh Edebalı, evlilik konusunda Umur Bey'i ikna etme görevini üzerine alır. Osman Bey ise Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini beylerle istişare ettikten sonra Malhun Hatun'la evlenmeye karar verdiğini Bala Hatun'a açıklar.

Kuruluş Osman’da karar zamanı! Osman Bey, Malhun Hatun’la evleneceğini açıklıyor

MALHUN HATUN NE TEPKİ VERECEK?
Malhun Hatun, Osman Bey'in kendisi ile evlenmek istemesine ne tepki verecek? Umur Bey, Osman Bey'in kızıyla evlenmesine razı olacak mı? Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak?