Yeni sezon tarihi belli olan EDHO’da peş peşe vedalar! İki usta oyuncunun ardından iki ayrılık daha yaşandı! Bakın kimler gelmiş geçmiş

Geçtiğimiz haftalarda 7. sezon onayı alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finali evvel pek çok karakter senaryo gereği ölerek hikayeye veda etti. Geçen hafta Ali Sürmeli ve Ali İpin gibi usta isimler projeden ayrılmıştı. Yeni sezonuyla gene ATV ekranlarında izleyicisini ağırlayacak olan EDHO bu sezon 199. bölümüyle 6. sezon finalini yaparak yaz tatiline girmişti. Pek çok ismin katıldığı diziye Tipi, Ceylan, Kimsesiz Doğan ve Haşmet gibi mühim karakterler hikayeye veda eden isimlerden oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son haftalarında Turgut Tunçalp (Haşmet Façalı), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ali İpin (Rado), Hakkı Ergök (Savaş) ve Erdinç Gülener'in (Volkan) vedası izleyicileri şok etti.