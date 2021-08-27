Yeni sezon tarihi belli olan EDHO'da peş peşe vedalar! İki usta oyuncunun ardından iki ayrılık daha yaşandı! Bakın kimler gelmiş geçmiş
EDHO'da peş peşe vedalar! Her Salı günü ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Dizinin takipçileri yeni bölümleri heyecanla bekliyor. Bu anlamda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bu sezon pek çok kilit isim diziye veda etmişti. Doğan, Tipi, Ceylan ve Haşmet'in vedaları izleyicileri kahrederken kadroya Hamdi Baba, Yaman, Seko gibi karakterler diziye damgasını vurdu. Genellikle Hamdi Baba ve Seko karakterlerinin diyalogları izleyicileri güldürürken Yaman ve İshak karakterli duruşuyla izleyicilerin gözbebeği olmayı başardı. Son olarak Savaş karakterini canlandıran Hakkı Ergök ve Volkan karakterine yaşam veren Erdinç Gülener sezon finalinde diziye veda eden isimlerden oldu.
Geçtiğimiz haftalarda 7. sezon onayı alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finali evvel pek çok karakter senaryo gereği ölerek hikayeye veda etti. Geçen hafta Ali Sürmeli ve Ali İpin gibi usta isimler projeden ayrılmıştı. Yeni sezonuyla gene ATV ekranlarında izleyicisini ağırlayacak olan EDHO bu sezon 199. bölümüyle 6. sezon finalini yaparak yaz tatiline girmişti. Pek çok ismin katıldığı diziye Tipi, Ceylan, Kimsesiz Doğan ve Haşmet gibi mühim karakterler hikayeye veda eden isimlerden oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son haftalarında Turgut Tunçalp (Haşmet Façalı), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ali İpin (Rado), Hakkı Ergök (Savaş) ve Erdinç Gülener'in (Volkan) vedası izleyicileri şok etti.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.
Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.
Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.