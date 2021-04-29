Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın canını çok yakmıştı! Efsane isim yeni projesiyle geliyor! İskender Büyük meğer...
2008-2010 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde İskender Büyük karakteriyle çok sevilen Musa Uzunlar yeni bir projesiyle ekranlarda olmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar Poyraz Karayel, Bir Annenin Günahı, Kurtlar Vadisi Pusu, 8. Gün, Karanlıklar Çiçeği, Şubat ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi pek çok dizide izlediğimiz Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısında olacak. Bir süredir pek çok teklif alan Musa Uzunlar Aşkın Kıyameti filminde oynamayı kabul etti. Çekimlerine başlanması beklenen filmde Uzunlar'ın hangi karakteri canlandıracağı merak konusu oldu.
Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın canını çok yakmıştı! Efsane isim yeni projesiyle geliyor! İskender Büyük meğer... İskender Büyük karakteriyle adından söz ettiren Musa Uzunlar yeni projesiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Uzunlar, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı İskender Büyük karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu. Ünlü oyuncu son olarak Bir Annenin Günahı dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. Son öğrenilen bilgilere göre Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü isim, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Aşkın Kıyameti filminde rol alacak.