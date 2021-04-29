RAMAZAN İMSAKİYE
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Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın canını çok yakmıştı! Efsane isim yeni projesiyle geliyor! İskender Büyük meğer...

2008-2010 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde İskender Büyük karakteriyle çok sevilen Musa Uzunlar yeni bir projesiyle ekranlarda olmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar Poyraz Karayel, Bir Annenin Günahı, Kurtlar Vadisi Pusu, 8. Gün, Karanlıklar Çiçeği, Şubat ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi pek çok dizide izlediğimiz Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısında olacak. Bir süredir pek çok teklif alan Musa Uzunlar Aşkın Kıyameti filminde oynamayı kabul etti. Çekimlerine başlanması beklenen filmde Uzunlar'ın hangi karakteri canlandıracağı merak konusu oldu.

29.04.2021 06:50 - Son Güncelleme: 29.04.2021 06:52
Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın canını çok yakmıştı! Efsane isim yeni projesiyle geliyor! İskender Büyük meğer...

Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın canını çok yakmıştı! Efsane isim yeni projesiyle geliyor! İskender Büyük meğer... İskender Büyük karakteriyle adından söz ettiren Musa Uzunlar yeni projesiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Uzunlar, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı İskender Büyük karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu. Ünlü oyuncu son olarak Bir Annenin Günahı dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. Son öğrenilen bilgilere göre Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü isim, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Aşkın Kıyameti filminde rol alacak.

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Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın canını çok yakmıştı! Efsane isim yeni projesiyle geliyor! İskender Büyük meğer...

AŞKIN KIYAMETİ FİLMİNDE OYNAYACAK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta isim, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Aşkın Kıyameti filminde oynayacak.

Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın canını çok yakmıştı! Efsane isim yeni projesiyle geliyor! İskender Büyük meğer...

Ünlü oyuncu Musa Uzunlar'ın son dönemde pek çok teklif aldığı ve Aşkın Kıyameti filminde oynamayı kabul ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın canını çok yakmıştı! Efsane isim yeni projesiyle geliyor! İskender Büyük meğer...

Uzunlar'ın filmde canlandıracağı karaktere dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın canını çok yakmıştı! Efsane isim yeni projesiyle geliyor! İskender Büyük meğer...

Aşkın Kıyameti isimli filmin çekimlerinin yakın zamanda başlaması bekleniyor.