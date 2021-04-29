Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın canını çok yakmıştı! Efsane isim yeni projesiyle geliyor! İskender Büyük meğer...

2008-2010 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde İskender Büyük karakteriyle çok sevilen Musa Uzunlar yeni bir projesiyle ekranlarda olmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar Poyraz Karayel, Bir Annenin Günahı, Kurtlar Vadisi Pusu, 8. Gün, Karanlıklar Çiçeği, Şubat ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi pek çok dizide izlediğimiz Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısında olacak. Bir süredir pek çok teklif alan Musa Uzunlar Aşkın Kıyameti filminde oynamayı kabul etti. Çekimlerine başlanması beklenen filmde Uzunlar'ın hangi karakteri canlandıracağı merak konusu oldu.

29.04.2021 06:50 - Son Güncelleme: 29.04.2021 06:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





