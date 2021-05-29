Savaş çıkacak! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim”

Güçlü oyuncu kadrosu ve heyecan yüklü hikayesiyle dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin, bu akşam ikinci kez izleyici karşısına çıktı. İzleyici tarafından büyük ilgi gören atv'nin yeni tarihi dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, ikinci bölümüyle de nefes kesti. Harzemşah sarayında iktidar savaşlarının kızıştığı bölümün ardından yayınlanan fragman ise heyecanı arttırdı. Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanına "Bu savaşı başlamadan bitireceğim, başlarsa da kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim!'' sözleri damga vurdu. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı…

29.05.2021 00:48 - Son Güncelleme: 29.05.2021 00:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





