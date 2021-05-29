Vav TV İzle

Savaş çıkacak! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim”

Güçlü oyuncu kadrosu ve heyecan yüklü hikayesiyle dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin, bu akşam ikinci kez izleyici karşısına çıktı. İzleyici tarafından büyük ilgi gören atv'nin yeni tarihi dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, ikinci bölümüyle de nefes kesti. Harzemşah sarayında iktidar savaşlarının kızıştığı bölümün ardından yayınlanan fragman ise heyecanı arttırdı. Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanına "Bu savaşı başlamadan bitireceğim, başlarsa da kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim!'' sözleri damga vurdu. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı…

29.05.2021 00:48 - Son Güncelleme: 29.05.2021 00:51
Savaş çıkacak! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim”

Prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören atv'nin yeni tarihi dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', ekrana gelen ikinci bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Savaş çıkacak! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim”

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 2. BÖLÜM ÖZETİ
Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkar.

Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı | TIKLA İZLE

Savaş çıkacak! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim”

Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır.

Savaş çıkacak! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim”

Bu durumun Cengiz Han'a açıkça savaş ilanı olduğunu düşünen ve Celaleddin'in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddin'in zindana atılmasını emreder.

Savaş çıkacak! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim”

Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluştururken, Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun komutanların kontrolü nedeniyle de karşı karşıya gelir.

Savaş çıkacak! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim”

Cengiz Han'ın ajanı olan Kutlu Bike, ilk vazifesini yerine getirir. Kutlu Bike'nin hamlesi Türkan Hatun'u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakır.