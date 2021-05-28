Bozkır Arslanı Celaleddin’de ortalık karıştı! Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun’un askerleri birbirine girdi
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümü seyirciden büyük ilgi gördü. Bozkır Arslanı Celaleddin heyecanla takip edilen ikinci bölümündeki aksiyon sahneleriyle ise nefes kesti. İkinci bölümünde Sultan Aleaddin ve annesi Türkan Hatun'un mücadelesi Harzemşah ordusunun komutanlarını karşı karşıya getirince Şehzade Celaleddin duruma el koydu. O anlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar…
Bu esnada kapıda Sultan'ın askerleri ile Kıpçak komutanlar arasında gerilim yaşandı. İki grup kavgaya tutuşurken, olay yerine gelen Celaleddin duruma el koydu. "Herkes bir adım geri atsın" diyerek kavgayı ayıran Celaleddin "Göze gireceğim diye sonradan pişman olacağınız şeyler yapmayın" diyerek iki tarafı da uyardı: "Sizin vazifeniz devlet düşerse devleti ayağa kaldırmaktır. Ona tekme atmak değil."