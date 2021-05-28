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Bozkır Arslanı Celaleddin’de ortalık karıştı! Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun’un askerleri birbirine girdi

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümü seyirciden büyük ilgi gördü. Bozkır Arslanı Celaleddin heyecanla takip edilen ikinci bölümündeki aksiyon sahneleriyle ise nefes kesti. İkinci bölümünde Sultan Aleaddin ve annesi Türkan Hatun'un mücadelesi Harzemşah ordusunun komutanlarını karşı karşıya getirince Şehzade Celaleddin duruma el koydu. O anlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar…

28.05.2021 23:16 - Son Güncelleme: 28.05.2021 23:34
Bozkır Arslanı Celaleddin’de ortalık karıştı! Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun’un askerleri birbirine girdi

Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen ikinci bölümünde Sultan Aleaddin ve annesi Türkan Hatun'un mücadelesi Harzemşah ordusunun komutanlarını karşı karşıya getirince Şehzade Celaleddin duruma el koydu.

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Bozkır Arslanı Celaleddin’de ortalık karıştı! Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun’un askerleri birbirine girdi

Sultan Aleaddin, isyana kalkışınca yakalanıp saraya getirilen Hasan'ın verdiği bilgiyle Türkan Hatun'un odasını aratmak için harekete geçti. Türkan Hatun'a bağlı komutanlar kapıda nöbet tutarken, Sultan Aleaddin zorla odaya girerek bizzat arama yapamaya başladı.

Bozkır Arslanı Celaleddin’de ortalık karıştı! Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun’un askerleri birbirine girdi

Bu esnada kapıda Sultan'ın askerleri ile Kıpçak komutanlar arasında gerilim yaşandı. İki grup kavgaya tutuşurken, olay yerine gelen Celaleddin duruma el koydu. "Herkes bir adım geri atsın" diyerek kavgayı ayıran Celaleddin "Göze gireceğim diye sonradan pişman olacağınız şeyler yapmayın" diyerek iki tarafı da uyardı: "Sizin vazifeniz devlet düşerse devleti ayağa kaldırmaktır. Ona tekme atmak değil."

Bozkır Arslanı Celaleddin’de ortalık karıştı! Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun’un askerleri birbirine girdi

"İslam ülkelerinin sultanıyla cihan hanımlarının melikesi tartışırken size meydanı boşaltmak düşer" diyen Celaleddin, iki tarafa da göz dağı verdi.

Bozkır Arslanı Celaleddin’de ortalık karıştı! Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun’un askerleri birbirine girdi

Bu sırada Sultan Aleaddin, elde ettiği kanıtla odadan çıkıp Türkan Hatun'u ihanetle suçlayınca işler iyice karıştı.