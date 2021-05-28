Bozkır Arslanı Celaleddin’de ortalık karıştı! Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun’un askerleri birbirine girdi

Bu esnada kapıda Sultan'ın askerleri ile Kıpçak komutanlar arasında gerilim yaşandı. İki grup kavgaya tutuşurken, olay yerine gelen Celaleddin duruma el koydu. "Herkes bir adım geri atsın" diyerek kavgayı ayıran Celaleddin "Göze gireceğim diye sonradan pişman olacağınız şeyler yapmayın" diyerek iki tarafı da uyardı: "Sizin vazifeniz devlet düşerse devleti ayağa kaldırmaktır. Ona tekme atmak değil."