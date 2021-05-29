Biri daha gitti kaldı üç! Yok böyle sezon sonu dedirten final kararları! Peş peşe vedalar kafayı duvara vurduracak
Mayıs ayının sonuna geldik. Pek çok dizi ekranlardaki macerasına son verirken pek çoğu da eylül ayında yola devam kararı aldı. Haziran ayına günler kala final kararları kulislerde konuşuluyor. Bu ay pek çok dizi final yaptı. Alınan bu kararlar büyük hayal kırıklığı yaşattı. Yeni sezon için devam kararı alan dizilerin yanı sıra bazı diziler teker teker final yapmaya başladı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Sefirin Kızı, Arıza, Ramo, Seni Çok Bekledim, Baraj, Doğduğun Ev Kaderindir, Hekimoğlu Hercai ve Benim Adım Melek dizileri yakın zamanda ekranlara veda etti. Mayıs sonu ve haziran aylarından itibaren bazı diziler ekranlardaki macerası bitiyor.
Biri daha gitti kaldı üç! Yok böyle sezon sonu dedirten final kararları! Peş peşe vedalar kafayı duvara vurduracak. Haziran ayına sayılı gün kaldı. Bazı diziler ekranlara veda etmeye başladı. Şu zamana kadar Sefirin Kızı, Arıza, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Ramo, Seni Çok Bekledim, Baraj, Doğduğun Ev Kaderindir ve Hercai dizilerinin final yapması izleyicilerini şok etti. Bu hafta reyting sıralamasında bir süredir kan kaybetmeye devam eden Hekimoğlu dizisi ekranlardaki macerasını sonlandırdı. Kulislerde konuşulan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. TRT 1, Kanal D, TV8 ve Show TV gibi yayın kuruluşlarının bazı diziler hakkında kararını verdiği kulislerde konuşuluyor. Bu sezon yine pek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü hikayesini bitirecek.