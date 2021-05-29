Biri daha gitti kaldı üç! Yok böyle sezon sonu dedirten final kararları! Peş peşe vedalar kafayı duvara vurduracak. Haziran ayına sayılı gün kaldı. Bazı diziler ekranlara veda etmeye başladı. Şu zamana kadar Sefirin Kızı, Arıza, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Ramo, Seni Çok Bekledim, Baraj, Doğduğun Ev Kaderindir ve Hercai dizilerinin final yapması izleyicilerini şok etti. Bu hafta reyting sıralamasında bir süredir kan kaybetmeye devam eden Hekimoğlu dizisi ekranlardaki macerasını sonlandırdı. Kulislerde konuşulan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. TRT 1, Kanal D, TV8 ve Show TV gibi yayın kuruluşlarının bazı diziler hakkında kararını verdiği kulislerde konuşuluyor. Bu sezon yine pek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü hikayesini bitirecek.