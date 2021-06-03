Savaş baltaları çıkarıldı! Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm 2. fragmanına Züleyha’nın sözleri damga vurdu
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 98. bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Dizinin son bölümüne Müjgan'ın ölümü damga vururken yayınlanan yeni bölüm fragmanları nefes kesti. Bir Zamanlar Çukurova'nın 99. bölüm fragmanında Ümit'in hamilelik itirafı izleyiciyi şoke etti. Fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan 99. bölüm 2. fragmanında ise Züleyha'nın "O Ümit'in yuvamı bozmasına asla izin vermeyeceğim!" sözleri dikkat çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 99. bölüm 2. fragmanı…
Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle nefes kesti. Zengin oyuncu kadrosu ve başarılı hikayesiyle izleyicilerden tam not alan dizinin 98. bölümüne Müjgan'ın ölümü damga vurdu. O anlar kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken 99. yeni bölüm için meraklı bekleyiş başladı. Peki Bir Zamanlar Çukurova 99. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar…
ZÜLEYHA VE DEMİR'İN ARASINDA ŞİMDİ SADECE ÜMİT DEĞİL BEBEK DE VAR!
Ümit, Züleyha'nın da kendinin de hayatını tehlikeye atarak, bebek haberini vermiştir! Züleyha, Demir'e güvenerek bir kez daha kırılmıştır ama Ümit'e karşı bunu belli etmeyecektir!