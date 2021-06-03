Savaş baltaları çıkarıldı! Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm 2. fragmanına Züleyha’nın sözleri damga vurdu

ZÜLEYHA VE DEMİR'İN ARASINDA ŞİMDİ SADECE ÜMİT DEĞİL BEBEK DE VAR!

Ümit, Züleyha'nın da kendinin de hayatını tehlikeye atarak, bebek haberini vermiştir! Züleyha, Demir'e güvenerek bir kez daha kırılmıştır ama Ümit'e karşı bunu belli etmeyecektir!