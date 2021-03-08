Şaşkınlığı arşa çıkaracak veda izleyicilerini isyan ettirdi! 4 sezonluk senaryo bitti son 13 bölümü çekecekler. Çukur dizisi için karar verildi. Dört sezonluk macerasına Show TV'de devam eden ve Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil gibi pek çok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı dizi hala çok konuşulan yapımlar arasındaki yerini koruyor. Bir süredir dizinin ekranlara veda edeceği söylentileri kulislerde sık sık dolaşıyordu. İddiaların ardından dizinin yapımcı şirketi ve Show TV'den yapılacak açıklama bekleniyordu. Çukur'da Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu final iddiaları karşısında "Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." dedi.