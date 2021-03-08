Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın cesedini paketleyip kurye ile gönderdi! ATV canlı yayınında o isim de gözaltına alındı

Müge Anlı'da son dakika Mervenur Polat gelişmesi kan dondurdu. 4 aydır kayıp olan 20 yaşındaki 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın nerede olduğu araştırılıyordu.19 Ekim 2020 tarihinde Antalya'daki evinden çıktıktan sonra Cüneyt Akyol'un iş hanındaki evinde sırra kadem basan Mervenur Polat'ın hayatından endişe eden kardeşleri araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. 5 adamın adının geçtiği olayda baş şüpheli olarak gösterilen firari şüpheli Cüneyt Akyol, Müge Anlı ile telefonda konuşarak Mervenur Polat'ın öldüğünü söyledi ve ardından kıskıvrak yakalandı. 20 yaşında cinayete kurban giden Mervenur Polat'ın cesedinin paketlenerek kurye ile Cüneyt Akyolun'un babasının evine gönderildiği ortaya çıktı. Günlerdir Müge Anlı canlı yayınında çelişkili ifadeleri ile dikkat çeken Gökhan ise gözaltına alındı. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Müge Anlı'da aydınlatılan Mervenur Polat cinayetinin kan donduran detayları...

08.03.2021 11:50 - Son Güncelleme: 08.03.2021 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





