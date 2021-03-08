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Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın cesedini paketleyip kurye ile gönderdi! ATV canlı yayınında o isim de gözaltına alındı

Müge Anlı'da son dakika Mervenur Polat gelişmesi kan dondurdu. 4 aydır kayıp olan 20 yaşındaki 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın nerede olduğu araştırılıyordu.19 Ekim 2020 tarihinde Antalya'daki evinden çıktıktan sonra Cüneyt Akyol'un iş hanındaki evinde sırra kadem basan Mervenur Polat'ın hayatından endişe eden kardeşleri araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. 5 adamın adının geçtiği olayda baş şüpheli olarak gösterilen firari şüpheli Cüneyt Akyol, Müge Anlı ile telefonda konuşarak Mervenur Polat'ın öldüğünü söyledi ve ardından kıskıvrak yakalandı. 20 yaşında cinayete kurban giden Mervenur Polat'ın cesedinin paketlenerek kurye ile Cüneyt Akyolun'un babasının evine gönderildiği ortaya çıktı. Günlerdir Müge Anlı canlı yayınında çelişkili ifadeleri ile dikkat çeken Gökhan ise gözaltına alındı. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Müge Anlı'da aydınlatılan Mervenur Polat cinayetinin kan donduran detayları...

08.03.2021 11:50 - Son Güncelleme: 08.03.2021 12:04
Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın cesedini paketleyip kurye ile gönderdi! ATV canlı yayınında o isim de gözaltına alındı

CESEDİ PAKETLEYİP KURYE İLE GÖNDERDİ!

Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın cesedini paketleyip kurye ile gönderdi! ATV canlı yayınında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı'da son dakika Mervenur Polat gelişmesi Türkiye'yi ekran başına kilitledi.

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Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın cesedini paketleyip kurye ile gönderdi! ATV canlı yayınında o isim de gözaltına alındı

19 Ekim 2020 tarihinde Antalya'daki evinden çıkan 20 yaşındaki Mervenur, iş hanında yaşayan arkadaşı Cüneyt Akyol'un evininde ortadan kayboldu.

Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın cesedini paketleyip kurye ile gönderdi! ATV canlı yayınında o isim de gözaltına alındı

Müge Anlı yayınına katılan abla Ebru Köse, yaklaşık 4 aydır haber alamadığı kardeşinin hayatından endişe ediyordu. Görgü tanıklarının anlattıkları ve Müge Anlı ekibinin yaptığı araştırmalar, genç kadının son olarak görüldüğü Cüneyt Akyol'un evinde cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesini akıllara getirmişti.

Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın cesedini paketleyip kurye ile gönderdi! ATV canlı yayınında o isim de gözaltına alındı

Mervenur'un kaybolmasının ardından Cüneyt'in evinin balkonunu ve çatısını komple temizlemesi şüpheleri arttırırken o gün evde bulunan Gökhan'ın 3. katta bulunan evden balkon atlayarak kaçması cinayet şüphelerini daha da arttırdı.

Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın cesedini paketleyip kurye ile gönderdi! ATV canlı yayınında o isim de gözaltına alındı

Evin balkonundan atlayarak kaçtığını iddia eden Gökhan Hamurcu'nun anlattıkları ise genç kadına Cüneyt Akyol'un bir şeyler yapmış olabileceğini ortaya koyuyordu. Bir numaralı cinayet şüphelisi olan Akyol'dan ise günlerdir haber alınamıyordu.

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