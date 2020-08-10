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Şans Kapıyı Çalınca 2. bölümde heyecan dorukta! 50.000 liranın sahibi kim olacak?

Atv ekranlarında yayınlanan Şans Kapıyı Çalınca 2. bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Ferit Aktuğ'un sunumuyla ekranlara gelen Şans Kapıyı Çalınca'da babaların aileleri adına 50.000 lira kazanmak için mücadele ettiği yeni bölümde de, birbirinden renkli aileler konuk olacak ve sıra dışı oyunları ile kendinden söz ettirecek. Şans Kapıyı Çalınca 2. bölümde 50.000 liranın sahibi kim olacak?

10.08.2020 12:26 - Son Güncelleme: 10.08.2020 12:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





