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Şans Kapıyı Çalınca 2. bölümde heyecan dorukta! 50.000 liranın sahibi kim olacak?

Atv ekranlarında yayınlanan Şans Kapıyı Çalınca 2. bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Ferit Aktuğ'un sunumuyla ekranlara gelen Şans Kapıyı Çalınca'da babaların aileleri adına 50.000 lira kazanmak için mücadele ettiği yeni bölümde de, birbirinden renkli aileler konuk olacak ve sıra dışı oyunları ile kendinden söz ettirecek. Şans Kapıyı Çalınca 2. bölümde 50.000 liranın sahibi kim olacak?

10.08.2020 12:26 - Son Güncelleme: 10.08.2020 12:26
Şans Kapıyı Çalınca 2. bölümde heyecan dorukta! 50.000 liranın sahibi kim olacak?

Ferit Aktuğ'un sunumu ile Şans Kapıyı Çalınca, 11 Ağustos 2020 Salı akşamı 2. bölümüyle Atv'de! Babaların aileleri adına 50.000 lira kazanmak için mücadele ettiği bu program, birbirinden renkli ailelere konuk olacak ve sıra dışı oyunları ile kendinden söz ettirecek!

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Şans Kapıyı Çalınca 2. bölümde heyecan dorukta! 50.000 liranın sahibi kim olacak?

Babalar, ailelerinin de desteği ile günlerce oyuna çalışacak ve stüdyoda, milyonların önünde başarılı olursa büyük ödülün sahibi olacak.

Şans Kapıyı Çalınca 2. bölümde heyecan dorukta! 50.000 liranın sahibi kim olacak?

Bu hafta Tokat ailesinden Cemil Tokat, Şişko ailesinden Yunus Şişko, Tanır ailesinden Göksel Tanır, Türk ailesinden Serkan Türk büyük ödül için aileleri adına yarışacak!

Şans Kapıyı Çalınca 2. bölümde heyecan dorukta! 50.000 liranın sahibi kim olacak?

Ferit Aktuğ'un sunumuyla "Şans Kapıyı Çalınca" 11 Ağustos Salı akşamı saat 20.00'de atv'de!

Başvurular

www.sanskapiyicalinca.com

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