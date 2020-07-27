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Atv'nin yeni yarışması ‘Şans Kapıyı Çalınca’ başlıyor! 50.000 lira kazanmak istemez misiniz?

Şans Kapıyı Çalınca, Atv ekranlarında ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Genç ve yetenekli oyuncu Ferit Aktuğ'un sunumu ile yarın akşam Atv'de başlıyor! Babaların aileleri adına 50.000 lira kazanmak için mücadele ettiği bu program, birbirinden renkli ailelere konuk olacak ve sıra dışı oyunları ile kendinden söz ettirecek!

27.07.2020 16:05 - Son Güncelleme: 27.07.2020 16:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





