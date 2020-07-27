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Atv'nin yeni yarışması ‘Şans Kapıyı Çalınca’ başlıyor! 50.000 lira kazanmak istemez misiniz?

Şans Kapıyı Çalınca, Atv ekranlarında ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Genç ve yetenekli oyuncu Ferit Aktuğ'un sunumu ile yarın akşam Atv'de başlıyor! Babaların aileleri adına 50.000 lira kazanmak için mücadele ettiği bu program, birbirinden renkli ailelere konuk olacak ve sıra dışı oyunları ile kendinden söz ettirecek!

27.07.2020 16:05 - Son Güncelleme: 27.07.2020 16:20
Atv'nin yeni ayrışması ‘Şans Kapıyı Çalınca’ başlıyor! 50.000 lira kazanmak istemez misiniz?

Babalar, ailelerinin de desteği ile günlerce oyuna çalışacak ve stüdyoda, milyonların önünde başarılı olursa büyük ödülün sahibi olacak. İşcen Ailesi'nden yarışacak olan İsmail İşcen, kader anında dengede tutacağı çubukları düşürmeden taşıyabilirse 50.000 liranın sahibi olacak.

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Atv'nin yeni ayrışması ‘Şans Kapıyı Çalınca’ başlıyor! 50.000 lira kazanmak istemez misiniz?

ŞAKALAŞMAYI SEVEN YILMAZ AİLESİ'NİN BABASI

Göksel Yılmaz ise kader anında "Topaç Yürütme" oyununda başarılı olursa 50.000 liranın sahibi olacak.

Cançelebi Ailesi mutlu, heyecanlı konuşkan bir aile. Yarışacak olan Uğur Kerim, kader anında Osmanlı Padişahlarını resimlerinden tanıyabilirse, 50.000 liranın sahibi olacak.

Atv'nin yeni ayrışması ‘Şans Kapıyı Çalınca’ başlıyor! 50.000 lira kazanmak istemez misiniz?

Ak Ailesi ise neşeli ve bir arada yaşayan kalabalık bir aile. 61 yaşındaki eski kaptan Ahmet Ak, "Dönerse Senindir" oyununda topu iterek başlangıç noktasında durdurabilirse 50.000 liranın sahibi olacak.

Atv'nin yeni ayrışması ‘Şans Kapıyı Çalınca’ başlıyor! 50.000 lira kazanmak istemez misiniz?

Ferit Aktuğ'un sunumuyla "Şans Kapıyı Çalınca" 28 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de atv'de!

Başvurular

www.sanskapiyicalinca.com

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