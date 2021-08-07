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Sancakzade Konağı’nı bekleyen büyük sınav! İşte Kalp Yarası 6. bölümden ipuçları...

Sancakzade Konağı'nı bekleyen büyük sınav! Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in paylaştığı, atv'nni reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, bomba bir bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen dizinin 6. bölümünde Sancakzade Konağı'nı bekleyen büyük bir sınav bekliyor. Peki Kalp Yarası 6. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

07.08.2021 21:27 - Son Güncelleme: 07.08.2021 21:37
Sancakzade Konağı’nı bekleyen büyük sınav! İşte Kalp Yarası 6. bölümden ipuçları...

Kadrosundan Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper'in yer aldığı Kalp Yarası, bomba bir bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Sancakzade Konağı’nı bekleyen büyük sınav! İşte Kalp Yarası 6. bölümden ipuçları...

Peki 9 Ağustos Pazartesi günü yayınlanacak olan Kalp Yarası 6. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

Sancakzade Konağı’nı bekleyen büyük sınav! İşte Kalp Yarası 6. bölümden ipuçları...

6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Baha'ın ortaya çıkması Ayşe ve Ferit'in gerçek duygularını birbirlerine açmasına engel olur. Ferit Ayşe'ye mesafe alırken, Ayşe kaçak ve yaralı Baha'yla uğraşmak durumunda kalır.

Sancakzade Konağı’nı bekleyen büyük sınav! İşte Kalp Yarası 6. bölümden ipuçları...

Hande ise Ayşe'yi Baha'yla köşeye sıkıştıracağını düşünürken ters köşe olur. Azade ve Hande ilk defa karşı karşıya gelirler.

Sancakzade Konağı’nı bekleyen büyük sınav! İşte Kalp Yarası 6. bölümden ipuçları...

Ferit tüm şüphelerine rağmen Ayşe'ye karşı büyük bir adım atar, ancak Baha yüzünden sıkışan Ayşe'nin tepkileri ikiliyi bambaşka bir duyguya sürükler.

Sancakzade Konağı’nı bekleyen büyük sınav! İşte Kalp Yarası 6. bölümden ipuçları...

Baha'nın Ayşe saplantısı ise tüm konak halkını büyük ve acı bir sınavdan geçirecektir.

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