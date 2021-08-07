Sancakzade Konağı’nı bekleyen büyük sınav! İşte Kalp Yarası 6. bölümden ipuçları...
Sancakzade Konağı'nı bekleyen büyük sınav! Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in paylaştığı, atv'nni reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, bomba bir bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen dizinin 6. bölümünde Sancakzade Konağı'nı bekleyen büyük bir sınav bekliyor. Peki Kalp Yarası 6. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...
07.08.2021 21:27
- Son Güncelleme: 07.08.2021 21:37
Kadrosundan Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper'in yer aldığı Kalp Yarası, bomba bir bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Peki 9 Ağustos Pazartesi günü yayınlanacak olan Kalp Yarası 6. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...