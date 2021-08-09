Bir Zamanlar Kıbrıs sevenlerine üzen haber! Hem çekimler hem de bölümler ile ilgili büyük değişiklik! Ayrılık ise...
Dönem dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları ile oldukça dikkat çekiyor. TRT 1'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen tarihi dizi yaz sezonunda tatildeyken sevenleri yeni sezonun ne zaman başlayacağını merakla araştırır oldu. 1963-1968 arasındaki Kıbrıs Türk halkının yaşadığı sıkıntıları aktaran Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni sezonu merakla beklenirken yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Hem çekimler hem de bölümler ile ilgili büyük değişiklik yaşanacak. İşte detaylar haberimizde yer alıyor.
09.08.2021 21:29
- Son Güncelleme: 09.08.2021 21:30
TRT 1'in yeni başlamasına rağmen konusu ve oyuncu kadrosu ile oldukça ilgi gören dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Gündemde pek çok iddia dolaşıyor ve izleyiciler son gelişmelerin neler olduğunu merak ediyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 9.bölümü ile sezon finali yapmıştı ve gelen bilgilere göre sevenleri olduça üzülecek. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs'ın çekimler ve bölümlerle ilgili değişikliği ne?
Gazeteci Birsen Altuntaş haberinde TRT'nin TMC Film imzalı dizisi "Bir Zamanlar Kıbrıs"ın çekimlerinin Ayvalık'ta devam etmesi planlandığına yer vermişti fakat bu karardan vazgeçildi.