Bir Zamanlar Kıbrıs sevenlerine üzen haber! Hem çekimler hem de bölümler ile ilgili büyük değişiklik! Ayrılık ise...

TRT 1'in yeni başlamasına rağmen konusu ve oyuncu kadrosu ile oldukça ilgi gören dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Gündemde pek çok iddia dolaşıyor ve izleyiciler son gelişmelerin neler olduğunu merak ediyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 9.bölümü ile sezon finali yapmıştı ve gelen bilgilere göre sevenleri olduça üzülecek. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs'ın çekimler ve bölümlerle ilgili değişikliği ne?