Baş Belası milyonları ekran başına kilitledi: Nazlı cinayet soruşturmasından aklandı! Gerçek katil Doruk’u vurdu
Nazlı cinayet soruşturmasından aklandı! Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Baş Belası, dün (6 Ağustos Cuma) akşam sekizinci bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in üstlendiği dizi yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. Söz konusu bölümde Nazlı cinayet soruşturmasından aklanırken gerçek katil Doruk'u vurdu. Peki Baş Belası 8. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
07.08.2021 17:34
- Son Güncelleme: 07.08.2021 17:39
Dizinin sekizinci bölümünde, Nazlı kendini bir cinayet mahallinin ortasında bulunca panikle İpek'i aradı.
İpek arkadaşına destek verirken ekip olayı araştırmak için çalışmalara başladı ve tüm deliller aleyhine olduğundan Nazlı cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı. Arkadaşının durumuna üzülen İpek'in moralini düzeltmek isteyen Şahin onu yemeğe götürdü. Şahin'in kardeşi Zehra ile ilgili İpek'le konuşması ikiliyi birbirine iyice yaklaştırdı.