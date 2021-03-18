Salı ve çarşamba günü en yakın rakiplerini sildi geçtiler! Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir'e şok üstüne şok. Bu hafta salı ve çarşamba günleri izleyici karşısına çıkan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Kuruluş Osman ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirveyi kimselere kaptırmadı. Öte yandan Survivor'ın salı günü için açıklanan reyting sonuçlarına göre ilk 10 yapım arasından 8. (AB) ve 9. (Total) sırada yer alması izleyenleri şaşırtırken Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 17 Mart Çarşamba günü total sıralamasında ilk 10'da yer alamaması şok etkisi yarattı.