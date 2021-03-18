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Salı ve çarşamba günü en yakın rakiplerini sildi geçtiler! Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir'e şok üstüne şok

16 Mart Salı ve 17 Mart Çarşamba reyting sonuçlarına göre Total'de atv ekranlarının fenomen dizileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kuruluş Osman zirvede yer aldı. Salı gününün reyting listesinde Survivor Total'de 9. sırada, AB'de de 8. sırada yer alarak herkesi şaşırttı. Ayrıca Doğduğun Ev Kaderindir dizisi dün akşam Total reyting sonuçlarına göre ilk 10'da yer alamadı. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta dizinin son bölümüne Hızır'ın intikamı damga vururken dün akşam ekranlara gelen Kuruluş Osman'da Togay ve Osman Bey karşı karşıya geldiği sahne nefesleri kesti.

18.03.2021 20:34 - Son Güncelleme: 18.03.2021 20:34
Salı ve çarşamba günü en yakın rakiplerini sildi geçtiler! Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir'e şok üstüne şok

Salı ve çarşamba günü en yakın rakiplerini sildi geçtiler! Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir'e şok üstüne şok. Bu hafta salı ve çarşamba günleri izleyici karşısına çıkan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Kuruluş Osman ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirveyi kimselere kaptırmadı. Öte yandan Survivor'ın salı günü için açıklanan reyting sonuçlarına göre ilk 10 yapım arasından 8. (AB) ve 9. (Total) sırada yer alması izleyenleri şaşırtırken Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 17 Mart Çarşamba günü total sıralamasında ilk 10'da yer alamaması şok etkisi yarattı.

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Salı ve çarşamba günü en yakın rakiplerini sildi geçtiler! Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir'e şok üstüne şok

SALI GÜNÜNÜN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde %10,54 izlenme oranı ve %21,53 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Salı ve çarşamba günü en yakın rakiplerini sildi geçtiler! Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir'e şok üstüne şok

TÜRKİYE 'KURULUŞ OSMAN'I İZLEDİ

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 50'nci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

Salı ve çarşamba günü en yakın rakiplerini sildi geçtiler! Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir'e şok üstüne şok

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

Salı ve çarşamba günü en yakın rakiplerini sildi geçtiler! Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir'e şok üstüne şok

Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 50.bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %12,65 izlenme oranı ve %26,64 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %13,54 izlenme oranı ve %26,08 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.