Salı ve çarşamba günü en yakın rakiplerini sildi geçtiler! Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir'e şok üstüne şok
16 Mart Salı ve 17 Mart Çarşamba reyting sonuçlarına göre Total'de atv ekranlarının fenomen dizileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kuruluş Osman zirvede yer aldı. Salı gününün reyting listesinde Survivor Total'de 9. sırada, AB'de de 8. sırada yer alarak herkesi şaşırttı. Ayrıca Doğduğun Ev Kaderindir dizisi dün akşam Total reyting sonuçlarına göre ilk 10'da yer alamadı. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta dizinin son bölümüne Hızır'ın intikamı damga vururken dün akşam ekranlara gelen Kuruluş Osman'da Togay ve Osman Bey karşı karşıya geldiği sahne nefesleri kesti.
18.03.2021 20:34
- Son Güncelleme: 18.03.2021 20:34
Salı ve çarşamba günü en yakın rakiplerini sildi geçtiler! Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir'e şok üstüne şok. Bu hafta salı ve çarşamba günleri izleyici karşısına çıkan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Kuruluş Osman ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirveyi kimselere kaptırmadı. Öte yandan Survivor'ın salı günü için açıklanan reyting sonuçlarına göre ilk 10 yapım arasından 8. (AB) ve 9. (Total) sırada yer alması izleyenleri şaşırtırken Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 17 Mart Çarşamba günü total sıralamasında ilk 10'da yer alamaması şok etkisi yarattı.