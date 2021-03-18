Final kararı seyircisini isyan ettirecek! İpler resmen koptu gelecek aylarda...
Star TV ekranlarında pazar akşamları büyük bir keyifle takip edilen Menajerimi Ara dizisiyle ilgili son konuşulan gelişmeler izleyicileri üzecek. Dizide yaşanan gelişmeler ve her bölüm diziye konuk olarak ünlü oyuncular izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bugüne kadar onlarca ünlü ismi kadrosunda ağırlayan ünlü diziyle ilgili final kararı alındığı konuşulmaya başlandı. Ortaya atılan iddialara göre, Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon için onay alamadığı ve gelecek sezon ekranlarda yer almayacağı söylentiler arasındaki yerini aldı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken şimdi dizinin hayranları yapılacak açıklamayı merak ediyor.
18.03.2021 22:23
- Son Güncelleme: 18.03.2021 22:23
Final kararı seyircisini isyan ettirecek! İpler resmen koptu gelecek aylarda final yapacağı konuşulmaya başlandı. Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisinin final yapıp yapmayacağı hayranlarının merak ettiği konulardan birisi olarak son dönemlerde karşımıza çıkıyordu. Kulislerde son konuşulan iddialara göre Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon onayı alamadığı iddia ediliyor. Ay Yapım imzalı dizinin gelecek sezon ekranlarda olup olmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Konu hakkında izleyiciler Star TV'den ve dizinin yapımcı şirketi Ay Yapım'dan yapılacak açıklamaya odaklandı.