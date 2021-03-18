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Final kararı seyircisini isyan ettirecek! İpler resmen koptu gelecek aylarda...

Star TV ekranlarında pazar akşamları büyük bir keyifle takip edilen Menajerimi Ara dizisiyle ilgili son konuşulan gelişmeler izleyicileri üzecek. Dizide yaşanan gelişmeler ve her bölüm diziye konuk olarak ünlü oyuncular izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bugüne kadar onlarca ünlü ismi kadrosunda ağırlayan ünlü diziyle ilgili final kararı alındığı konuşulmaya başlandı. Ortaya atılan iddialara göre, Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon için onay alamadığı ve gelecek sezon ekranlarda yer almayacağı söylentiler arasındaki yerini aldı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken şimdi dizinin hayranları yapılacak açıklamayı merak ediyor.

18.03.2021 22:23 - Son Güncelleme: 18.03.2021 22:23
Final kararı seyircisini isyan ettirecek! İpler resmen koptu gelecek aylarda...

Final kararı seyircisini isyan ettirecek! İpler resmen koptu gelecek aylarda final yapacağı konuşulmaya başlandı. Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisinin final yapıp yapmayacağı hayranlarının merak ettiği konulardan birisi olarak son dönemlerde karşımıza çıkıyordu. Kulislerde son konuşulan iddialara göre Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon onayı alamadığı iddia ediliyor. Ay Yapım imzalı dizinin gelecek sezon ekranlarda olup olmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Konu hakkında izleyiciler Star TV'den ve dizinin yapımcı şirketi Ay Yapım'dan yapılacak açıklamaya odaklandı.

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Final kararı seyircisini isyan ettirecek! İpler resmen koptu gelecek aylarda...

FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kulislerde son konuşulan iddialara göre Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon onayı alamadığı iddia ediliyor.

Final kararı seyircisini isyan ettirecek! İpler resmen koptu gelecek aylarda...

Ay Yapım imzalı dizinin gelecek sezon ekranlarda olup olmayacağı konusunda heyecan sürüyor.

Final kararı seyircisini isyan ettirecek! İpler resmen koptu gelecek aylarda...

ÖZGE BORAK MENAJERİMİ ARA'DA!

Özge Borak, dizinin 30'uncu bölümünden itibaren oyuncu kadrosuna dahil olacak ve 'Ceyda' karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Final kararı seyircisini isyan ettirecek! İpler resmen koptu gelecek aylarda...

SEDEF AVCI MENAJERİMİ ARA DİZİSİNDE!

Son olarak Payitaht Abdülhamid'de Zeynep karakterine hayat veren ve ardından bir markanın reklam yüzü olan Sedef Avcı'nın konuk olarak dizinin kadrosuna katıldı.