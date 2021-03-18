Final kararı seyircisini isyan ettirecek! İpler resmen koptu gelecek aylarda final yapacağı konuşulmaya başlandı. Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisinin final yapıp yapmayacağı hayranlarının merak ettiği konulardan birisi olarak son dönemlerde karşımıza çıkıyordu. Kulislerde son konuşulan iddialara göre Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon onayı alamadığı iddia ediliyor. Ay Yapım imzalı dizinin gelecek sezon ekranlarda olup olmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Konu hakkında izleyiciler Star TV'den ve dizinin yapımcı şirketi Ay Yapım'dan yapılacak açıklamaya odaklandı.