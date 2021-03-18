O paylaşım ele verdi! İşte Masumlar Apartmanı’nda yeni bölüm sürprizi! Naci diziye veda etmiyor mu?
TRT 1'de Salı akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen dizi Masumlar Apartmanı dün akşam son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitledi. Safiye ve Naci aşkında mutlu son bekleyen izleyiciler final sahnesi ile adeta yıkıldı. Hastalığından dolayı günden güne kötüleşen ve diziden ayrılacağı konuşulan Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel diziye veda mı edecek yoksa etmeyecek mi? Başrol oyuncusunun sosyal media paylaşımı ele verdi ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. Daha yayınlanmadan Masumlar Apartmanı yeni bölüm sürprizi heyecan yarattı. İşte detaylar…
TRT 1'de Salı akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen dizi Masumlar Apartmanı dün akşam son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitledi. Safiye ve Naci aşkında mutlu son bekleyen izleyiciler final sahnesi ile adeta yıkıldı. Hastalığından dolayı günden güne kötüleşen ve diziden ayrılacağı konuşulan Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel diziye veda mı edecek yoksa etmeyecek mi? Başrol oyuncusunun sosyal media paylaşımı ele verdi ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. Daha yayınlanmadan Masumlar Apartmanı yeni bölüm sürprizi heyecan yarattı. İşte detaylar…
Her bölümüyle izlenen ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen Masumlar Apartmanı dizisinde nefes kesen final sahnesi yaşandı. Safiye'nin evden İnci ile birlikte uzaklaşarak Naci'nin gitmesini engelleme çabaları ve bu çabaların sonuçsuz kalması izleyicileri oldukça duygulandırdı. Yapılan sosyal media paylaşımı ise yeni bölümden ipucu vermiş oldu. Peki Naci Masumlar Apartmanı'na veda etmiyor mu? İşte o paylaşım…
İşte ele veren o paylaşım:
Sosyal medyada düşen bazı fotoğraflarla birlikte gelecek bölümdeki sürpriz de ortaya çıktı! Naci gitmiyor! Bir şekilde trenden iniyor. Tansel Öngel'in oynadığı Naci'nin hikayesi 13 bölümlüktü ama senaristler bir şekilde hikayeyi daha da uzatmaya karar vermiş görünüyor!
Ezgi Mola, instagram hesabından tren istasyonundaki o sahnenin bir kaç saniye sonrasında çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Bu fotoğrafla birlikte İnci ile Safiye birbirlerine bakakalmışken Naci'nin bir anda arkada belirdiği görülüyor…
Tam o sahnenin devamını bir sonraki hafta izleyeceğiz ancak sosyal medyada fotoğraflar çoktan yayılmaya başladı bile. Bu arada dizinin dünkü yayınından saatler önce de Farah Zeynep Abdullah aşağıdaki fotoğrafı paylaştı.
Bu paylaşımlarla birlikte sahnenin devamının da çekildiği anlaşıldı. Bir şekilde trenden inen Naci'nin Safiye'nin karşısında durduğu ve Safiye'nin de mutlulukla gülümsediği o an ile birlikte Naci sürprizi de bir hafta önceden ortaya çıktı…
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
İnci, yaşadığı duygusal patlamanın ardından herkesi kaygılandıran davranışlar sergilemeye başlar. Gözü ne Han'ı ne de Memduh'la Ege'yi görür. İnci'nin kendine gelmesini sağlayan ise hiç umulmadık biri olur.
Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege'ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur. Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır.
Gülben, hala Esat'la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar. Han, Naci'yi göndermek konusunda kararlıdır. Ancak yaptığı hamlenin sonuçları ağır olacaktır.