O paylaşım ele verdi! İşte Masumlar Apartmanı’nda yeni bölüm sürprizi! Naci diziye veda etmiyor mu?

İşte ele veren o paylaşım:

Sosyal medyada düşen bazı fotoğraflarla birlikte gelecek bölümdeki sürpriz de ortaya çıktı! Naci gitmiyor! Bir şekilde trenden iniyor. Tansel Öngel'in oynadığı Naci'nin hikayesi 13 bölümlüktü ama senaristler bir şekilde hikayeyi daha da uzatmaya karar vermiş görünüyor!

Ezgi Mola, instagram hesabından tren istasyonundaki o sahnenin bir kaç saniye sonrasında çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Bu fotoğrafla birlikte İnci ile Safiye birbirlerine bakakalmışken Naci'nin bir anda arkada belirdiği görülüyor…