Şahin köşeye sıkıştı! Baş Belası 5. bölüm 2. fragmanı nefes kesti terapi şartı heyecanı arttırdı

BAŞ BELASI 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şahin'in Yener'in üzerine yürümesi cinayet bürodaki herkes tarafından duyulmuştur. Ekip, başkomiserleri için endişeliyken, Mehmet Amir, Şahin'e soruşturma açılmaması için bir çözüm yolu bulur. Şahin'i İpek'le terapiye zorlarlar.