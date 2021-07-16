Şahin köşeye sıkıştı! Baş Belası 5. bölüm 2. fragmanı nefes kesti terapi şartı heyecanı arttırdı
Şahin köşeye sıkıştı! Başrollerini Seçkin Özdemir ile İrem Helvacıoğlu'nun üstlendiği Baş Belası, yayınlanan son bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen atv'nin sevilen dizisi Baş Belası'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanları ise heyecanı arttırdı. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi yayınlanan 5. bölüm 2. fragmanında Şahin'in Şahin'i İpek'le terapiye zorlanması izleyicileri heyecanlandırdı. İşte Baş Belası 5. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...
Kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk, Eyüp Mert İlkıs'ın yer aldığı atv'nin sevilen dizisi Baş Belası, yayınlanan son bölümüyle izleyiciden tam not aldı.
Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanlarının yayınlanması üzerine ise izleyicinin heyecanı kat kat arttı. Peki Baş Belası 5. bölümde neler yaşanacak?
Bir at çiftliğinde çıkan yangının ardından bulunan ceset ekibi harekete geçirir. Şahin kendisi hakkında verilecek karara aldırış etmeden olay yerine gider
İpek okulda yapılacak gösteri için Görkem'le birlikte bir dans performansı hazırlar. Ancak olay yerinde yaşadığı kaza nedeniyle İpek dansa katılamaz.