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3. sezonu beklenen Kuruluş Osman'da tuzla buz eden vedalar! Kuruluş Osman'dan bakın hangi yıldızlar geldi geçti

2. sezonuyla da ekranlara damgasını vuran Kuruluş Osman'a bu sezon pek çok isim katıldı ve yaşanan vedalar yürekleri burktu. Özellikle bu sezon Ertuğrul Bey, Bamsı, Abdurrahman Alp gibi Diriliş Ertuğrul'dan bu yana dizinin hikayesinde yer alan tarihi isimlerin vedası seyircileri kahretti. Ertuğrul Bey'in hayata veda ettiği sahnelerde gözyaşları sel oldu aktı. Ayrıca obadan bir süreliğine ayrılan Selcan Hatun'un geri dönüp dönmeyeceği de merak ediliyor. Haziran ayında yayınlanan sezon finali bölümünde yaşananlar milyonları ekran başına kilitlerken akıllara dizinin 2. sezonunda yani 28. bölümünden 64. bölümüne kadar projeye veda eden isimler geldi.

17.07.2021 13:26 - Son Güncelleme: 17.07.2021 13:26
3. sezonu beklenen Kuruluş Osman'da tuzla buz eden vedalar! Kuruluş Osman'dan bakın hangi yıldızlar geldi geçti

3. sezonu beklenen Kuruluş Osman'da tuzla buz eden vedalar! Kuruluş Osman'dan bakın hangi yıldızlar geldi geçti. Kuruluş Osman'a bugüne kadar pek çok ünlü isim katıldı. Dizide yaşanan her ayrılık yürek burkarken akıllara bugüne kadar dizide oynayan isimler geldi. Bu sezon Ertuğrul Gazi, Abdurrahman, Bamsı, Dündar ve daha nicesi hikayeye veda etti. ATV ekranlarında çarşamba akşamları reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'a bu sezon dikkat çeken isimler katılırken efsane olan pek çok karakter de projeye veda etti. Dizinin 3. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ertuğrul Bey, Bamsı, Abdurrahman Alp, Dündar Bey, Savcı Bey ve Bayhoca bu isimler arasında yer aldı.

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3. sezonu beklenen Kuruluş Osman'da tuzla buz eden vedalar! Kuruluş Osman'dan bakın hangi yıldızlar geldi geçti

İşte bu sezon projeye veda eden isimler...

3. sezonu beklenen Kuruluş Osman'da tuzla buz eden vedalar! Kuruluş Osman'dan bakın hangi yıldızlar geldi geçti

Hazal Benli, 58-64, Zoe: Bizans zulmünden kaçıp Osman Gazi'ye sığınan bir çiftçi. Aya Nikola'nın casusu. Aya Nikola'nın emri ile Malhun Hatunu zehirlemek ister lakin açığa çıkıp öldürülür.

3. sezonu beklenen Kuruluş Osman'da tuzla buz eden vedalar! Kuruluş Osman'dan bakın hangi yıldızlar geldi geçti

Teoman Kumbaracıbaşı 48-62 Kara Şaman Togay: Moğol Komutanı. Baycu Noyan Oğlu. Osman Gazi tarafından idam edildi.

3. sezonu beklenen Kuruluş Osman'da tuzla buz eden vedalar! Kuruluş Osman'dan bakın hangi yıldızlar geldi geçti

Emre Koç 52-62 Komutan Camuka: Moğol komutanı, Geyhatu'nun elçisi. Togay yardımcısı. Osman Gazi tarafından idam edildi.