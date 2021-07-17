3. sezonu beklenen Kuruluş Osman'da tuzla buz eden vedalar! Kuruluş Osman'dan bakın hangi yıldızlar geldi geçti. Kuruluş Osman'a bugüne kadar pek çok ünlü isim katıldı. Dizide yaşanan her ayrılık yürek burkarken akıllara bugüne kadar dizide oynayan isimler geldi. Bu sezon Ertuğrul Gazi, Abdurrahman, Bamsı, Dündar ve daha nicesi hikayeye veda etti. ATV ekranlarında çarşamba akşamları reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'a bu sezon dikkat çeken isimler katılırken efsane olan pek çok karakter de projeye veda etti. Dizinin 3. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ertuğrul Bey, Bamsı, Abdurrahman Alp, Dündar Bey, Savcı Bey ve Bayhoca bu isimler arasında yer aldı.