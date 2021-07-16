Çukur’un güzel yüzünden müjdeli haber! Yeni projesini seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor! Kendisine hayran bırakacak…
-Almanya işçi alımı 2021! Almanya işçi alım başvuruları devam ediyor! Başvurular nasıl yapılacak? -İlgiyle izlenen dizilerden biri olan Çukur final yaparak ekranlara veda edince oyuncular da yeni proje haberleri ile gündeme gelmeye başladı. Çukur'un güzel yüzünden müjdeli haber geldi ve hayranlarını oldukça heyecanlandıracak detaylar var. Başarılı oyunculuğu ile daha pek çok dizi ve film projesinde yer alan isim Yeni projesini seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor ve yine kendisine hayran bırakaca. İşte ayrıntılar…Kamuya vasıfsız işçi alımı yapılacak! Başvurular 27 Temmuz'da
16.07.2021 16:43
- Son Güncelleme: 16.07.2021 16:43
Sevilen dizi Çukur'un final yapmasının ardından oyuncularından müjdeli haberler geliyor ve sevenlerini heyecanlandıran projelerden biri de İrek Sak'tan geldi. Çukur dizisinde Seren Erdenet karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğu ile çok beğenilen isim daha önce Yalan Dünya dizisi, Dedemin Fişi gibi filmi gibi daha pek çok projede rol almıştı. İrem Sak'ın hayranları yeni proje detaylarını öğrendiğinde daha da heyecanlanacak. İşte ayrıntılar…
İREM SAK KİMDİR?
İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta doğdu. Çerkes kökenlidir. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.