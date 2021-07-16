Çukur’un güzel yüzünden müjdeli haber! Yeni projesini seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor! Kendisine hayran bırakacak…

Sevilen dizi Çukur'un final yapmasının ardından oyuncularından müjdeli haberler geliyor ve sevenlerini heyecanlandıran projelerden biri de İrek Sak'tan geldi. Çukur dizisinde Seren Erdenet karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğu ile çok beğenilen isim daha önce Yalan Dünya dizisi, Dedemin Fişi gibi filmi gibi daha pek çok projede rol almıştı. İrem Sak'ın hayranları yeni proje detaylarını öğrendiğinde daha da heyecanlanacak. İşte ayrıntılar…