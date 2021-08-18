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Bir Zamanlar Çukurova izleyicisine müjde! Reyting rekortmeni dizi iki bomba transferle sete çıktı

Bir Zamanlar Çukurova izleyicisine müjde! Reyting rekortmeni dizi iki bomba transferle sete çıktı... Yapımını TIMS&amp;B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezon çekimleri Adana'da başladı. İzleyiciyi ekran başına toplayacak, merakla beklenen yeni sezon öncesinde ekip artık ikinci evleri haline gelen Adana'da yeniden bir araya geldi. İşte detaylar...

18.08.2021 18:17 - Son Güncelleme: 18.08.2021 18:17
Bir Zamanlar Çukurova izleyicisine müjde! Reyting rekortmeni dizi iki bomba transferle sete çıktı

Yayınlandığı üç sezon boyunca reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Bir Zamanlar Çukurova', dördüncü sezonuna ilk günkü heyecanla hazırlandı.

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Bir Zamanlar Çukurova izleyicisine müjde! Reyting rekortmeni dizi iki bomba transferle sete çıktı

Kadroya katılan yeni oyuncuların yanı sıra, Türk dizi tarihinin en büyük prodüksiyonlarından biri olarak inşa edilen tüm dekorlar hem yenilendi hem yeni dekorlar ilave edildi.

Bir Zamanlar Çukurova izleyicisine müjde! Reyting rekortmeni dizi iki bomba transferle sete çıktı

İzleyiciyi de içinde yer alan oyuncuları da adeta dizinin geçtiği yıllara ışınlayan, özel üretim kostüm, dekor ve aksesuarlara bu sezon da büyük özen gösterildi.

Bir Zamanlar Çukurova izleyicisine müjde! Reyting rekortmeni dizi iki bomba transferle sete çıktı

Yüzlerce yeni kostüm dikilirken, antikacılardan toplanan değerli eşyalar ve özel tasarım olarak üretilen mücevherlerle yine göz kamaştırıcı bir dünya yaratıldı.

Bir Zamanlar Çukurova izleyicisine müjde! Reyting rekortmeni dizi iki bomba transferle sete çıktı

İKİ YENİ OYUNCU DAHİL OLDU!
Üçüncü sezonunda art arda gelen sürprizleriyle izleyiciyi şoke eden dizinin dördüncü sezonunda Çukurova'ya çok konuşulacak iki yeni karakter geliyor!

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