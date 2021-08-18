Bir Zamanlar Çukurova izleyicisine müjde! Reyting rekortmeni dizi iki bomba transferle sete çıktı
Bir Zamanlar Çukurova izleyicisine müjde! Reyting rekortmeni dizi iki bomba transferle sete çıktı... Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezon çekimleri Adana'da başladı. İzleyiciyi ekran başına toplayacak, merakla beklenen yeni sezon öncesinde ekip artık ikinci evleri haline gelen Adana'da yeniden bir araya geldi. İşte detaylar...
18.08.2021 18:17
- Son Güncelleme: 18.08.2021 18:17
Yayınlandığı üç sezon boyunca reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Bir Zamanlar Çukurova', dördüncü sezonuna ilk günkü heyecanla hazırlandı.