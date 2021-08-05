Şahin ile İpek yakınlaşıyor! Baş Belası 8. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! İşte yeni bölümden ipuçları...
Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Seçkin Özdemir ile İrem Helvacıoğlu'nun üstlendiği dizinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanlar heyecanı kat kat arttırdı. Öte yandan Baş Belası'nın yeni bölümüyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Şahin ile İpek'in yakınlaştığı yeni bölüm şimdiden gündem oldu. İşte Baş Belası 8. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...
05.08.2021 01:14
- Son Güncelleme: 05.08.2021 01:26
Kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk, Eyüp Mert İlkıs'ın yer aldığı Baş Belası 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Yayınlanan fragmanlar heyecanı kat kat artırırken Baş Belası'nın yeni bölümüyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. İşte ve yeni bölümden ipuçları...
Cinayetle suçlanan Nazlı büyük bir korku içindedir. İpek ise arkadaşına gerçeği ortaya çıkaracağına dair söz verir.