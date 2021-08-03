Her repliği her karakteri dillere destan! Kurtlar Vadisi’ndeki bu isimleri bir arada görmek hayal! Resmen Şampiyonlar Ligi gibi...

15 Ocak 2003 tarihinde "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla izleyicisiyle buluşan Kurtlar Vadisi'yle birlikte hayatımıza pek çok fenomen karakter dahil oldu. Süleyman Çakır, Polat Alemdar, Memati Baş, Duran Emmi, Aslan Amca, Seyfo Dayı, Laz Ziya, Pala, Halo Dayı, Hüsrev Ağa, Mehmet Karahanlı, Kılıç, İskender Büyük, Abdülhey Çoban ve daha nicesi. Bu liste böyle uzayıp gider. Hepsinin replikleri dizinin sıkı takipçileri tarafından hala hatırlanıyor ve hafızalarda tazeliğini koruyor. Bakın Kurtlar Vadisi'nden kimler gelmiş geçmiş. İşte Kurtlar Vadisi'nde rol almış usta isimler ve rolleri