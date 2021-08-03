Her repliği her karakteri dillere destan! Kurtlar Vadisi'ndeki bu isimleri bir arada görmek hayal! Resmen Şampiyonlar Ligi gibi...
Kurtlar Vadisi'nde rol alan bu isimlerin hepsi birer efsane olarak anılıyor. Hayatımıza onlarca fenomen karakter kattı. Kurtlar Vadisi'nden bakın kimler geldi geçti. Şüphesiz ki Kurtlar Vadisi'nde unutulmaz pek çok karakter yer alıyor. İlk olarak 2003'te başlayan ve macerasını uzun yıllar boyunca sürdüren Kurtlar Vadisi ve serilerine pek çok ünlü ve usta isim dahil oldu. Kadrosunda pek çok ismi barındıran fenomen dizinin yayınlandığı günler sokaklar adeta boş kaldı. Sizler için dizinin en başından sonuna Kurtlar Vadisi'ne damgasını vuran isimleri bir araya getirdik. İşte o isimler...
03.08.2021 18:57
- Son Güncelleme: 03.08.2021 18:59
15 Ocak 2003 tarihinde "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla izleyicisiyle buluşan Kurtlar Vadisi'yle birlikte hayatımıza pek çok fenomen karakter dahil oldu. Süleyman Çakır, Polat Alemdar, Memati Baş, Duran Emmi, Aslan Amca, Seyfo Dayı, Laz Ziya, Pala, Halo Dayı, Hüsrev Ağa, Mehmet Karahanlı, Kılıç, İskender Büyük, Abdülhey Çoban ve daha nicesi. Bu liste böyle uzayıp gider. Hepsinin replikleri dizinin sıkı takipçileri tarafından hala hatırlanıyor ve hafızalarda tazeliğini koruyor. Bakın Kurtlar Vadisi'nden kimler gelmiş geçmiş. İşte Kurtlar Vadisi'nde rol almış usta isimler ve rolleri