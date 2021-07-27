Şahin başkomiser geri döndü! Baş Belası 7. bölüm fragmanı nefes kesti: Nerede kalmıştık?
Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Baş Belası, yayınlanan son bölümü ile milyonları yine ekran başına kilitledi. Sosyal medyaya da damga vuran 6. bölüm sonrası yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. Baş Belası 7. bölüm fragmanına işine geri dönen Şahin başkomiserin 'Nerede kalmıştık' sözleri damga vurdu. İpek ve Şahin'in cinayet büroda yeniden bir araya gelmesi ise sosyal medyada olumlu tepkiler aldı. İşte Baş Belası 7. bölüm fragmanı...
27.07.2021 00:40
- Son Güncelleme: 27.07.2021 00:44
Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in üstlendiği Baş Belası yayınlanan altıncı bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Peki Baş Belası 6. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...