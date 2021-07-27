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Şahin başkomiser geri döndü! Baş Belası 7. bölüm fragmanı nefes kesti: Nerede kalmıştık?

Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Baş Belası, yayınlanan son bölümü ile milyonları yine ekran başına kilitledi. Sosyal medyaya da damga vuran 6. bölüm sonrası yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. Baş Belası 7. bölüm fragmanına işine geri dönen Şahin başkomiserin 'Nerede kalmıştık' sözleri damga vurdu. İpek ve Şahin'in cinayet büroda yeniden bir araya gelmesi ise sosyal medyada olumlu tepkiler aldı. İşte Baş Belası 7. bölüm fragmanı...

27.07.2021 00:40 - Son Güncelleme: 27.07.2021 00:44
Şahin başkomiser geri döndü! Baş Belası 7. bölüm fragmanı nefes kesti: Nerede kalmıştık?

Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in üstlendiği Baş Belası yayınlanan altıncı bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Peki Baş Belası 6. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

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Şahin başkomiser geri döndü! Baş Belası 7. bölüm fragmanı nefes kesti: Nerede kalmıştık?

BAŞ BELASI 6. BÖLÜM ÖZETİ
Başkomiser Şahin, hakkında açılan soruşturma sonuçlanana kadar cinayet bürodan uzak kalacağını açıklar.

Şahin başkomiser geri döndü! Baş Belası 7. bölüm fragmanı nefes kesti: Nerede kalmıştık?

Şahin'in emniyetten uzak olacağı bu dönemde 'Şebeke'nin peşine düşeceğinden emin olan Mehmet Amir, bu endişesini İpek'le paylaşır.

Şahin başkomiser geri döndü! Baş Belası 7. bölüm fragmanı nefes kesti: Nerede kalmıştık?

Uyarılara aldırmayan Şahin ise 'Şebeke'yi ortaya çıkarmak için bir plan yapar ve bu planını uygulamaya koyar.

Şahin başkomiser geri döndü! Baş Belası 7. bölüm fragmanı nefes kesti: Nerede kalmıştık?

Diğer tarafta sakin bir mahallede art arda işlenen cinayetler ekibin kabusu haline gelir.

Şahin başkomiser geri döndü! Baş Belası 7. bölüm fragmanı nefes kesti: Nerede kalmıştık?

Şahin'in yokluğunda ekibin zorlandığını gören İpek, sorgu ve gözlem yeteneklerini sonuna kadar kullanır.