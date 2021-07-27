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Ferit kararını verdi! Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Asıl gönül macerası sende Ayşe Hanım; boşanalım

Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği Kalp Yarası, yayınlanan 4. Bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm için meraklı bekleyiş sürerken Ferit'in "Asıl gönül macerası sende Ayşe Hanım; boşanalım" sözleri fragmana damga vurdu. Ferit'in sözleri izleyicide şok etkisi yaratırken yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı...

27.07.2021 00:54 - Son Güncelleme: 27.07.2021 00:54
Ferit kararını verdi! Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Asıl gönül macerası sende Ayşe Hanım; boşanalım

atv'nin yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi Kalp Yarası, pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi.

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Ferit kararını verdi! Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Asıl gönül macerası sende Ayşe Hanım; boşanalım

Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizinin yayınlanan son bölümü de izleyiciden tam not aldı. Peki Kalp Yarası 4. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Ferit kararını verdi! Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Asıl gönül macerası sende Ayşe Hanım; boşanalım

KALP YARASI 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Baha'nın Ayşe'yi kurtarmaya çalışırken yaraladığı genç ölünce hapis cezası katlanır. Zor günlerden geçen Baha, Ayşe'nin evlendiğini duyunca büyük bir şok yaşar.

Ferit kararını verdi! Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Asıl gönül macerası sende Ayşe Hanım; boşanalım

Baha'nın durumunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşayan Ayşe, Ferit'e karşı duygularının da yoğunlaştığını fark eder.

Ferit kararını verdi! Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Asıl gönül macerası sende Ayşe Hanım; boşanalım

Ferit'in Hande'ye karşı bir şey hissettiğini düşünen Ayşe ikilemde kalır. Tam bu sırada Hatay'a beklenmedik bir misafir gelir. Bu davetsiz ve beklenmedik misafir konağın altının üstüne getirir.