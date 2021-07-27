Ferit kararını verdi! Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Asıl gönül macerası sende Ayşe Hanım; boşanalım
Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği Kalp Yarası, yayınlanan 4. Bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm için meraklı bekleyiş sürerken Ferit'in "Asıl gönül macerası sende Ayşe Hanım; boşanalım" sözleri fragmana damga vurdu. Ferit'in sözleri izleyicide şok etkisi yaratırken yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı...
27.07.2021 00:54
- Son Güncelleme: 27.07.2021 00:54
atv'nin yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi Kalp Yarası, pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi.
Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizinin yayınlanan son bölümü de izleyiciden tam not aldı. Peki Kalp Yarası 4. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...