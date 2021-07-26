Baş Belası milyonları ekran başına kilitledi! Şebeke’nin intikamı ağır oldu: İpek kaçırıldı Şahin tuzağa düştü
Baş Belası milyonları ekran başına kilitledi! Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Baş Belası, dün akşam ekrana gelen altıncı bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Başkomiser Şahin, soruşturma bitene kadar cinayet bürodan uzak kalacağını açıkladı ve ekibini toplayıp "Cinayet büro size emanet" dedikten sonra emniyetten ayrıldı. Şahin'in emniyetten ayrılmasının ardından yaşanalar ise izleyiciyi ekran başına kilitlerken sosyal medyaya damga vurdu. Peki Baş Belası 6. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
Bu sırada bir mahalle berberinin cinayete kurban gitmesi üzerine cinayet büro soruşturmaya başladı. Mehmet Amir, İpek'in evine yapılan saldırıyı öne sürerek Şahin'den İpek'e silah eğitimi vermesini istedi. Bu sayede Şahin'i göz önünde tutmayı planladı. İpek ise kayıp anahtarı aramak için gizlice Şahin'in evine girdi. Bu sırda Sıla'nın eve gelmesi ile İpek zor durumda kaldı. Gizlice evden çıkmaya çalışırken Sıla'ya yakalanan İpek, Şahin'in iş arkadaşı olduğunu söyledi ancak Sıla, İpek'in Şahin'in kız arkadaşı olduğunu düşündü.
Mehmet Amir'in emriyle İpek'i poligona çağırıp silah eğitimi veren Şahin, ısrarla tatilde olduğunu ve kafa dinlediğini söylese de İpek, Şahin'in bir şeyler planladığını anladı. Bu sırada mahallede işlenen üçüncü cinayet ortalığı karıştırdı. İpek ekiple birlikte olay yerine giderek mahalle sakinleri ile konuştu ve cinayetlerin geçmişte yaşanan bir intihar hadisesi ile bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.
Diğer yanda Şahin, 'Şebeke'ye ulaşmak için kurduğu planı uygulamaya koydu. Kadir'in ikizini göz hapsine alan Şahin, 'Şebeke'nin anahtarı teslim alacağı buluşma noktasına pusu kurdu. Şahin'in tehlikede olduğunu düşünen İpek, telefonunun konum bilgisine ulaşarak Şahin'i bulmaya gitti ancak başarılı olamadı. Şahin, İpek'e bir not bırakıp ayrılmıştı. Hayal kırıklığı yaşayan İpek, Şahin'i bulmak için ne yapacağını düşünürken, gizemli bir adam tarafından kaçırıldı. Diğer tarafta, değiş tokuşun yapılmasının ardından anahtarı Kadir'in ikizinden teslim alan motorcunun peşine takılan Şahin de tuzağa düştü. Otomobiline ateş açılan Şahin, yaralandı.