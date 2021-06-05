Sağ gösterip sol vurulacak! Finallerle dolu sezonda Menajerimi Ara'nın akıbeti belli oldu! Seyircisi bakın nasıl keyifli

Sağ gösterip sol vurulacak! Finallerle dolu sezonda Menajerimi Ara'nın akıbeti belli oldu. Kulislerde Menajerimi Ara dizisiyle ilgili konuşulanlar izleyicilerini mutlu edecek. Her hafta dizide yaşanan gelişmeler ve her bölüm diziye konuk olarak ünlü oyuncular izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bugüne kadar onlarca ünlü ismi kadrosunda ağırlayan Menajerimi Ara'yla ilgili geçtiğimiz haftalarda konuşulan final iddiaları izleyicilerini üzmüştü. Hatta Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon için onay alamadığı ve gelecek sezon ekranlarda yer almayacağı söylenmişti. Ancak son kulis bilgileri bu iddialara ters köşe yapar nitelikte geldi. Menajerimi Ara dizisinin yayıncı kuruluş ve yapım şirketinin aldığı karara göre yaz aylarında da macerasını sürdürecek.