Sağ gösterip sol vurulacak! Finallerle dolu sezonda Menajerimi Ara'nın akıbeti belli oldu! Seyircisi bakın nasıl keyifli
Pazar günleri ekranlara gelen ve başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman ve Ahsen Eroğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı Menajerimi Ara dizisine pek çok ünlü oyuncu konuk oluyor. Son aylarda dizinin final yapıp yapmayacağı hayranlarının merak ettiği konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyordu. Bir süre önce kulislerde konuşulan iddialara göre Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon onayı alamadığı iddia edilmişti. Bu söylentiler herkesi şaşırtmış ve gözler yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Seyirciler Star TV'den ve dizinin yapımcı şirketi Ay Yapım'dan yapılacak açıklamaya odaklanmıştı. Ancak kulislerde son konuşulan iddialar izleyicilerin yüzünü güldürecek.
Sağ gösterip sol vurulacak! Finallerle dolu sezonda Menajerimi Ara'nın akıbeti belli oldu. Kulislerde Menajerimi Ara dizisiyle ilgili konuşulanlar izleyicilerini mutlu edecek. Her hafta dizide yaşanan gelişmeler ve her bölüm diziye konuk olarak ünlü oyuncular izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bugüne kadar onlarca ünlü ismi kadrosunda ağırlayan Menajerimi Ara'yla ilgili geçtiğimiz haftalarda konuşulan final iddiaları izleyicilerini üzmüştü. Hatta Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon için onay alamadığı ve gelecek sezon ekranlarda yer almayacağı söylenmişti. Ancak son kulis bilgileri bu iddialara ters köşe yapar nitelikte geldi. Menajerimi Ara dizisinin yayıncı kuruluş ve yapım şirketinin aldığı karara göre yaz aylarında da macerasını sürdürecek.