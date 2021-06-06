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Ömer’den şoke eden sözler! Kardeşlerim 17. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: "Ne kadar istemesem de maalesef kardeşimsin..."

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, nefes kesen bir bölümle izleyiciyle buluştu. Milyonları ekran başına kilitleyen 16. bölümde; Suzan, Akif'in sinsi planı yüzünden tüm mal varlığından oldu ve kızı Harika ile sokakta kaldı. Kardeşlerim 17. bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. Annesi Suzan ile sokakta kalan Harika'nın karşısına dikilen Ömer, "Ne kadar istemesem de maalesef kardeşimsin..." sözleriyle fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 17. bölüm fragmanı…

06.06.2021 01:52 - Son Güncelleme: 06.06.2021 01:52
Ömer’den şoke eden sözler! Kardeşlerim 17. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: Ne kadar istemesem de maalesef kardeşimsin...

Oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim, 16. bölümüyle izleyiciyle buluştu.

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Ömer’den şoke eden sözler! Kardeşlerim 17. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: Ne kadar istemesem de maalesef kardeşimsin...

Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, yine izleyicisinden tam not aldı. Peki Kardeşlerim 16. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…

Ömer’den şoke eden sözler! Kardeşlerim 17. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: Ne kadar istemesem de maalesef kardeşimsin...

16. BÖLÜM ÖZETİ
Tolga'nın Asiye'ye yaptığı sinsi planın bedeli ağır olur.

Ömer’den şoke eden sözler! Kardeşlerim 17. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: Ne kadar istemesem de maalesef kardeşimsin...

Kadir, kardeşine yapılan iftiranın peşini bırakmaz.

Ömer’den şoke eden sözler! Kardeşlerim 17. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: Ne kadar istemesem de maalesef kardeşimsin...

Tolga'yla iş birliği içinde olan Harika hiç beklemediği şekilde zor bir durumda kalır.