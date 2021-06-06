Ömer’den şoke eden sözler! Kardeşlerim 17. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: "Ne kadar istemesem de maalesef kardeşimsin..."

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, nefes kesen bir bölümle izleyiciyle buluştu. Milyonları ekran başına kilitleyen 16. bölümde; Suzan, Akif'in sinsi planı yüzünden tüm mal varlığından oldu ve kızı Harika ile sokakta kaldı. Kardeşlerim 17. bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. Annesi Suzan ile sokakta kalan Harika'nın karşısına dikilen Ömer, "Ne kadar istemesem de maalesef kardeşimsin..." sözleriyle fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 17. bölüm fragmanı…

06.06.2021 01:52 - Son Güncelleme: 06.06.2021 01:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





