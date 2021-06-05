Celaleddin gözünü kararttı! Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı: "Bu savaşın neticesini ikimizin vuruşması belirlesin”

Celaleddin derhal suikastçinin peşine takıldı. Gürgenç çarşısında ölümüne bir kovalamaca yaşanırken, Behram tüccar kılığındaki diğer fedailerin yardımı ile yakalanmaktan son anda kurtuldu. Celaleddin, "Bir tanesini ne olursa olsun elime geçireceğim" diyerek bu kavganın henüz bitmediğini ifade etti.