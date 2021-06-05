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Celaleddin gözünü kararttı! Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı: "Bu savaşın neticesini ikimizin vuruşması belirlesin”

Celaleddin gözünü kararttı! Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı nefes kesti… Atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin ekrana gelen üçüncü bölümünde, Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun arasındaki çatışma derinleşirken, Celaleddin devleti ayakta tutmak ve iç savaşı engellemek için mücadele etti. İzleyicileri ekrana kilitleyen son bölümün ardından yayınlanan fragman ise heyecanı kat kat arttırdı. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı…

05.06.2021 00:43 - Son Güncelleme: 05.06.2021 00:53
Celaleddin gözünü kararttı! Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı: Bu savaşın neticesini ikimizin vuruşması belirlesin”

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Bozkır Arslanı Celaleddin, yayınlanan üçüncü bölümüyle yine izleyicisinden tam not aldı. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', üçüncü bölümüyle büyük beğeni topladı. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…

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Celaleddin gözünü kararttı! Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı: Bu savaşın neticesini ikimizin vuruşması belirlesin”

CELALEDDİN HAŞHAŞİLERİN MEKANINA BASKIN YAPTI!
'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen üçüncü bölümünde, ağabeyi Celaleddin'e yardım etmek isteyen Şehzade Ak Şah, Haşhaşiler konusundaki bilgisini kullanarak örgütün Gürgenç'teki buluşma yerini tespit etti.

Celaleddin gözünü kararttı! Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı: Bu savaşın neticesini ikimizin vuruşması belirlesin”

Celaleddin'in yanına verdiği Ötkır ve Kılıç'la birlikte şehirde araştırma yapan Ak Şah, gözlem yeteneği sayesinde Haşhaşi fedailerini tespit etmeyi başardı. Ak Şah, şüpheli hareketleri ile dikkat çeken fedaiyi takip ederek Haşhaşilerin mekanını buldu.

Celaleddin gözünü kararttı! Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı: Bu savaşın neticesini ikimizin vuruşması belirlesin”

Ötkır mekana girerken; Kılıç, Celaleddin'e durumu haber verdi. Bu sırada Ötkır'ın zor durumda kaldığını gören Ak Şah da mekana girip kavgaya katıldı. Durumun kötüye gittiğini fark eden Behram kimseye belli etmeden kaçarken, Celaleddin'in de gelişi ile Haşhaşi fedaileri etkisiz hale getirildi. Bir fedai intihar etmek üzereyken engellenerek esir alındı ancak kılık değiştirmiş Behram fedaiyi okla vurarak konuşmasını engelledi.

Celaleddin gözünü kararttı! Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı: Bu savaşın neticesini ikimizin vuruşması belirlesin”

Celaleddin derhal suikastçinin peşine takıldı. Gürgenç çarşısında ölümüne bir kovalamaca yaşanırken, Behram tüccar kılığındaki diğer fedailerin yardımı ile yakalanmaktan son anda kurtuldu. Celaleddin, "Bir tanesini ne olursa olsun elime geçireceğim" diyerek bu kavganın henüz bitmediğini ifade etti.