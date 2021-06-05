Celaleddin gözünü kararttı! Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı: "Bu savaşın neticesini ikimizin vuruşması belirlesin”
Celaleddin gözünü kararttı! Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı nefes kesti… Atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin ekrana gelen üçüncü bölümünde, Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun arasındaki çatışma derinleşirken, Celaleddin devleti ayakta tutmak ve iç savaşı engellemek için mücadele etti. İzleyicileri ekrana kilitleyen son bölümün ardından yayınlanan fragman ise heyecanı kat kat arttırdı. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı…
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Bozkır Arslanı Celaleddin, yayınlanan üçüncü bölümüyle yine izleyicisinden tam not aldı. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', üçüncü bölümüyle büyük beğeni topladı. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…
Ötkır mekana girerken; Kılıç, Celaleddin'e durumu haber verdi. Bu sırada Ötkır'ın zor durumda kaldığını gören Ak Şah da mekana girip kavgaya katıldı. Durumun kötüye gittiğini fark eden Behram kimseye belli etmeden kaçarken, Celaleddin'in de gelişi ile Haşhaşi fedaileri etkisiz hale getirildi. Bir fedai intihar etmek üzereyken engellenerek esir alındı ancak kılık değiştirmiş Behram fedaiyi okla vurarak konuşmasını engelledi.