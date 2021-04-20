Sadakatsiz yayından kaldırıldı çekimleri ışık hızıyla bitti! Yeni bölüm var mı diye merak ederken Kanal D bitirdi ama işin aslı başka
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz cephesinden gelen haberler çok kötü... Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen üstlendiği Sadakatsiz'in seyirciler tarafından yeni bölümleri beklenirken kara haber geldi. Sadakatsiz'in çekimleri apar topar durduruldu. Nedeni ise koronavirüs. Sadakatsiz dizisinin setinde üst üste yaşanan koronavirüs vakalarından sonra çekimler durduruldu. Dizinin ekrana ara vermesi bekleniyor. İşte Sadakatsiz'deki son dakika gelişmelerinin detayları.
BBC'nin Doctor Foster adlı yapımından uyarlanan Sadakatsiz, kısa sürede çok sevildi. Kanal D'nin bu sezonki bombalarından biri olan Sadakatsiz tam yükselen bir ivmeyle yoluna devam ediyordu ki olanlar oldu ve koronavirüs vakaları ardı arkasına patlak vermeye başladı. Sadakatsiz dizisi oyuncuları Melis Sezen ve Alp Akar korona virüsüne yakalandı. Dizi çekimleri durduruldu.
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin setinden son dönemlerde bir kriz çıkmıştı. Set çalışanlarının ve birçok ünlü oyuncunun koronavirüse yakalandığı kısa bir süre önce duyurulmuştu. Sevilen oyunculardan üç ismin koronavirüse yakalanması ardından setlerde durdurulmuştu.
İlk haber Burak Sergen'den gelmişti. Evinden apar topar hastaneye götürülen Burak Sergen, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Durumu hakkında halen net bir açıklama gelmeyen Burak Sergen'in hayranları büyük bir korku içerisinde. 60 yaşındaki usta oyuncunun yoğun bakıma kaldırılmasının hemen arkasından Melis Sezen ve Alp Akar'dan kötü haber gelmişti.
Dizinin başrol oyuncusu olan Melis Sezen ise uzun bir süre koronavirüse yakalandığı konu hakkında bir açıklama gelmemiş, kendisine gelen çiçekleri paylaşarak konu hakkında açıklama yapmıştı. Alp Akar ise konu hakkında çıkan haberlerin hemen arkasından "Çıkan haberler doğru arkadaşlar. Karantinamın 5. günündeyim" paylaşımını yapmıştı.