Sadakatsiz yayından kaldırıldı çekimleri ışık hızıyla bitti! Yeni bölüm var mı diye merak ederken Kanal D bitirdi ama işin aslı başka

BBC'nin Doctor Foster adlı yapımından uyarlanan Sadakatsiz, kısa sürede çok sevildi. Kanal D'nin bu sezonki bombalarından biri olan Sadakatsiz tam yükselen bir ivmeyle yoluna devam ediyordu ki olanlar oldu ve koronavirüs vakaları ardı arkasına patlak vermeye başladı. Sadakatsiz dizisi oyuncuları Melis Sezen ve Alp Akar korona virüsüne yakalandı. Dizi çekimleri durduruldu.